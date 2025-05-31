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КНДР передала россии десятки тысяч контейнеров с оружием: подробности о «вкладе» страны в войну
С конца прошлого года россия предоставила Северной Корее свою систему противовоздушной обороны, устройства для радиоэлектронной борьбы и другую военную поддержку, что является грубым нарушением санкций ООН на фоне углубления их отношений. С ноября 2024 года москва передала Пхеньяну как минимум одну мобильную систему противовоздушной обороны «Панцирь» и одно боевое транспортное средство класса «Панцирь». Об этом говорится в отчете о выполнении санкций, опубликованном Многосторонней группой по мониторингу санкций, пишет en.yna.co.kr.
Она была создана в октябре прошлого года по инициативе Южной Кореи и США в качестве альтернативной структуры к Экспертной группе ООН по мониторингу санкций против Северной Кореи. Группа была распущена в марте того же года из-за вето россии. Помимо Южной Кореи и США, к механизму присоединились еще девять стран: Австралия, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды и Новая Зеландия.
В отчете отмечено, что с сентября 2023 года Северная Корея поставила россии более 20 000 контейнеров с военными материалами. Доставка включает около 9 миллионов снарядов для артиллерии и многоствольных ракетных установок, более 100 баллистических ракет и свыше 200 единиц тяжелой артиллерии, а также противотанковые управляемые ракеты. Этого достаточно для оснащения трех полных бригад, говорится в отчете.
Для перевозки оружия в ноябре-декабре 2023 г. использовались российские транспортные самолеты. Согласно сообщению, это три военных самолета Ил-76 и три Ан-124, принадлежащие российскому командованию транспортной авиации.
рф также предоставила Северной Корее данные о характеристиках ракет и технической поддержке для повышения возможностей Пхеньяна в области наведения ракет. Северная Корея отправила в россию более 11 000 военнослужащих в 2024 году, а недавно было отправлено еще 3 000 солдат. Этих солдат российские военные научили противодействию дронам и основным операциям пехоты.
В отчете говорится, что между двумя странами состоялись встречи на высоком уровне между военными чинами, что свидетельствует об углублении связей после подписания двустороннего оборонного договора между президентом путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на их саммите в июне прошлого года.
Согласно докладу, с марта по октябрь прошлого года россия предоставила Северной Корее более 1 миллиона баррелей горючего. Финансовые операции между двумя странами осуществляются в рублях через принадлежащие Северной Корее банковские счета, открытые в Южной Осетии.
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