- 11:24 «путин насмехается над Трампом»: польский министр не сдержал эмоций
- 10:49 Окучивание и защита от вредителей: что в июне следует сделать с картофелем и луком на огороде
- 10:23 Ничего не нравится: сеть отреагировала на тренды от известного дизайнера
- 09:59 В Киеве перекрыли две дороги и закрыли станцию метро: где действуют ограничения
- 09:54 Президент украинского футзального клуба погиб на войне
- 09:28 Пенсионная реформа в Украине: как на выплаты повлияют «баллы»
- 08:56 Оккупанты атаковали Запорожье «шахедами»: в городе есть пострадавшие
- 08:18 Близнецы узнают много интересного, а перед Стрельцами откроются новые возможности: гороскоп на 14 июня и совет мольфара
- 13.06 22:28 Украшение с историей: почему тиара снова в тренде
- 13.06 22:01 Секрет теплых встреч: приготовьте родным фантастическое медовое печенье к ароматному чаю
- 13.06 21:31 Хочет яхту и горячих парней: Дженнифер Лопес вдохновляется Леонардо Ди Каприо
- 13.06 21:00 Как побороть гниль на вишне: простые и доступные способы, творящие чудеса
«Эта война становится точкой в „миротворческих усилиях“ Трампа и еще одной историей, в которой его кинул путин», — аналитик об ударе Израиля по Ирану
«Сегодня Израиль нанес более 300 ударов по Ирану, — пишет Виктор Андрусив. — По предварительным данным, уничтожены два реактора и погибли командующий и начальник генштаба из Ирана. Это начало машстабной войны без сухопутного вторжения. Ядерная программа была национальной идеей у иранцев, поэтому ответ Ирана будет продолжительным имасштабным. Фактически, последующие месяцы Израиль и Иран будут бомбить друг друга беспощадно.
Эта война становится точкой в «миротворческих усилиях» Дональда Трампа и еще одной историей, в которой его кинул путин. Я уже писал, что возможность получить соглашение с Ираном и поддержка путина в этом вопросе была параллельной с нашей историей, но шла в паре. путин пообещал Трампу поддержку в этом соглашении, поэтому, несмотря на все провалы по нашему направлению, он продолжал сохранять надежды на иранском направлении. По концепции соглашения, россия забирала иранский обогащенный уран на хранение и возвращала, если США нарушат сделку. Но на самом деле путин никогда не стремился помочь Трампу, он всегда стремится «опустить Запад», что ему и удалось. В вопросе Ирана путину не выгодны никакие соглашения, которые откроют иранские запасы нефти на глобальный рынок и собьют цену.
Все это не оставляет Трампу выбора: он должен стать жестким и начать давить. Он уже поддержал Израиль, хотя еще месяц назад угрожал им прекратить любую помощь. В ближайшее время это ждет и нас. Сейчас завершится пауза с обменами пленных и телами, и думаю, что Трамп займет ту позицию, которая в общем-то единственно возможная: давить на путина. Первые сигналы этому вчера отправлял «носитель здравого смысла» Линдси Грэм, актуализировавший свой санкционный законопроект на этой неделе и выступивший с резкими заявлениями против путина. Как правило, он это делает только тогда, когда у Трампа появляются схожие колебания.
Что значит для Украины война на Ближнем Востоке?
Минусы:
1. Рост цен на нефть. Будет временный скачок цен. Именно временный, потому что реальных предпосылок нет. Думаю, что через месяц нефть или скорее нефть вернется к уровню 60 долларов. Но, безусловно, русня это короткое время будет заниматься онанизмом.
2. Ракеты ПВО. Война Израиля и Ирана будет ракетной, беспилотной и воздушной. На все это будет нужно очень много ракет ПВО, которые вместо нас поедут туда.
Плюсы
1. Еще одна война снимает с повестки дня тему умиротворения путина. Напротив, она становится доказательством того, что Запад должен занимать сильную позицию. Это изменит восприятие нас, потому что у нас на сегодняшний день самая опытная армия в мире по ведению современной войны.
2. Эта война ускоряет превращение Трампа в ястреба".
Фото — скриншот
Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.353
Читайте нас в Facebook
Девам — «Звезда» и приятные впечатления, Козерогам — «Солнце» и заслуженный отдых: Таро-прогноз на 14 июня