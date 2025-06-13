«Эта война становится точкой в „миротворческих усилиях“ Трампа и еще одной историей, в которой его кинул путин», — аналитик об ударе Израиля по Ирану

Аналитик и военный ВСУ Виктор Андрусив назвал «плюсы» и «минусы» для Украины от операции Израиля, который в ночь на 13 июня нанес удары по иранским ядерным объектам. Между тем, американцы заявили, что не имеют отношения к израильской операции, а Иран запросил срочное заседание Совбеза ООН и пообещал отомстить.

«Сегодня Израиль нанес более 300 ударов по Ирану, — пишет Виктор Андрусив. — По предварительным данным, уничтожены два реактора и погибли командующий и начальник генштаба из Ирана. Это начало машстабной войны без сухопутного вторжения. Ядерная программа была национальной идеей у иранцев, поэтому ответ Ирана будет продолжительным имасштабным. Фактически, последующие месяцы Израиль и Иран будут бомбить друг друга беспощадно.

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Эта война становится точкой в «миротворческих усилиях» Дональда Трампа и еще одной историей, в которой его кинул путин. Я уже писал, что возможность получить соглашение с Ираном и поддержка путина в этом вопросе была параллельной с нашей историей, но шла в паре. путин пообещал Трампу поддержку в этом соглашении, поэтому, несмотря на все провалы по нашему направлению, он продолжал сохранять надежды на иранском направлении. По концепции соглашения, россия забирала иранский обогащенный уран на хранение и возвращала, если США нарушат сделку. Но на самом деле путин никогда не стремился помочь Трампу, он всегда стремится «опустить Запад», что ему и удалось. В вопросе Ирана путину не выгодны никакие соглашения, которые откроют иранские запасы нефти на глобальный рынок и собьют цену.

Все это не оставляет Трампу выбора: он должен стать жестким и начать давить. Он уже поддержал Израиль, хотя еще месяц назад угрожал им прекратить любую помощь. В ближайшее время это ждет и нас. Сейчас завершится пауза с обменами пленных и телами, и думаю, что Трамп займет ту позицию, которая в общем-то единственно возможная: давить на путина. Первые сигналы этому вчера отправлял «носитель здравого смысла» Линдси Грэм, актуализировавший свой санкционный законопроект на этой неделе и выступивший с резкими заявлениями против путина. Как правило, он это делает только тогда, когда у Трампа появляются схожие колебания.

Что значит для Украины война на Ближнем Востоке?

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Минусы:

1. Рост цен на нефть. Будет временный скачок цен. Именно временный, потому что реальных предпосылок нет. Думаю, что через месяц нефть или скорее нефть вернется к уровню 60 долларов. Но, безусловно, русня это короткое время будет заниматься онанизмом.

2. Ракеты ПВО. Война Израиля и Ирана будет ракетной, беспилотной и воздушной. На все это будет нужно очень много ракет ПВО, которые вместо нас поедут туда.

Плюсы

1. Еще одна война снимает с повестки дня тему умиротворения путина. Напротив, она становится доказательством того, что Запад должен занимать сильную позицию. Это изменит восприятие нас, потому что у нас на сегодняшний день самая опытная армия в мире по ведению современной войны.

2. Эта война ускоряет превращение Трампа в ястреба".

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