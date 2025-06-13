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- 13.06 21:00 Как побороть гниль на вишне: простые и доступные способы, творящие чудеса
Как побороть гниль на вишне: простые и доступные способы, творящие чудеса
Вишня — один из самых ожидаемых вкусов начала лета. Сочные, сладкие плоды соблазняют не только нас, но и… патогенные грибки. Одной из самых распространенных и проблемных болезней является бурая гниль, поражающая не только томаты, но и косточковые деревья. Если вы заметили на дереве гнилые плоды или мертвые, висящие, как мумии, засохшие вишни — вы, вероятно, имеете дело с этой болезнью. Хорошая новость состоит в том, что вам не всегда приходится прибегать к химическим опрыскиваниям. Есть домашние средства, которые могут отлично ограничить развитие бурой гнили, пишет издание Zielony onet.
Прежде всего, следует систематически удалять все зараженные плоды — как упавшие, так и еще висящие на дереве. Их нельзя компостировать, потому что грибок может выжить и перезимовать в компосте. Лучше сжечь их или выбросить из сада.
Еще один хороший способ — проредить крону дерева. Это улучшит циркуляцию воздуха, а влага будет испаряться после дождя, что уменьшит условия, способствующие развитию болезни. Если дерево очень густое, следует немного его обрезать.
Вы также можете использовать натуральные спреи. Самый простой — это отвар чеснока или лука — они обладают фунгицидными свойствами и отпугивают некоторых насекомых. Просто залейте несколько измельченных зубчиков чеснока литром горячей воды, оставьте на ночь и опрыскивайте дерево утром в сухой день. Эту процедуру можно повторять каждые несколько дней.
Также может оказаться полезным опрыскивание пищевой содой (1 столовая ложка пищевой соды на литр воды с добавлением небольшого количества садового мыла или серого мыла). Пищевая сода повышает pH поверхности листьев и плодов, что затрудняет рост грибков.
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