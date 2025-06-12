Как избавиться от улиток и слизней на огороде: четыре самых распространенных способа

Улитки и слизни на огороде представляют большую опасность для будущего урожая, в частности, капусты. Бороться с ними следует не только в течение сезона, но и осенью, готовясь к новому.

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Эксперты svitroslyn.ua отмечают, что у этих вредителей есть природные враги, в частности, жужелицы, многоножки, божьи коровки, различные птицы, а также землеройки, ежи и кроты.

Впрочем, относительно последних — это вопрос с «двойным дном». Ведь кроты, охотясь на добычу, подрывают корни растений, в результате чего последние погибают. А вот ежей можно приманить на участок, оставляя для них на ночь воду и угощение, например сухой корм для домашних животных.

Второй вариант — молюскоциды, гранулы которых рассыпают по участку. Это, в частности, препараты с фосфатом железа, разрушающие слизистую улиток. Действующее вещество не накапливается в почве и не вредит полезным микроорганизмам. Второй вариант — метальдегид, который более интенсивный, но токсичный для людей и животных.

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Также помогают бороться с вредителями ловушки — улитки любят прятаться в прохладе: под влажными досками или капустными листьями. Если вечером расставить ловушки, то утром можно собрать немало улиток и слизней.

Четвертый, профилактический способ основывается на лишении вредителей условий для существования. Так, осенью и весной рекомендуют перекапывать грядки, чтобы уничтожить кладки. Улитки обходят участки, на которых высажены чабрец, шалфей, мята, чеснок, лук, петрушка, запахи которых отпугивает вредителей. Также рекомендуется максимально очистить участок от предметов, под которыми могут скрываться улитки. Или, сделав из них ловушки, периодически собирать вредителей, которые под ними прячутся.

Кстати, против улиток может сработать и физический барьер из опилок, особенно с хвойных деревьев.

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Фото Pixabay

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