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Возвращены тела еще 1200 погибших Защитников Украины
По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1200 Защитников, которые погибли, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины от российских захватчиков. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
«По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим.
Репатриация состоялась согласно договоренностям в Стамбуле. Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Украину вернули тела 1212 погибших Защитников. Из числа возвращенных «на щите» Защитников были павшие из: Курщины; Харьковщины; Луганской области; Донетчины; Запорожской области; Херсонщины.129
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