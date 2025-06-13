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Одна карта — на все счета: в Украине вводят открытый банкинг
В Украине, где недавно ввели новые правила пополнения карт, с 1 августа 2025 года официально вводят принцип открытого банкинга. Это позволит украинцам производить платежи одной банковской картой с нескольких своих счетов, даже в разных банках. Об этом сообщила директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, пишет Эксперт.
Благодаря новой системе при оплате денежные средства автоматически будут списываться со всех доступных счетов клиента. Если на одном из счетов не хватит денег на покупку, система сама досчитает сумму с других счетов, по которым владелец дал согласие на списание.
Таким образом, больше не будет необходимости вручную переводить деньги между счетами перед покупкой. Открытый банкинг фактически создаст персональный финансовый интерфейс, где пользователь сможет отслеживать баланс всех счетов через одно приложение.
Для постепенного внедрения данной модели банкам необходимо выполнить техническую интеграцию между собой. В настоящее время украинские финансовые учреждения активно готовятся к запуску системы.
Как писали «ФАКТЫ», с карточек украинцев мошенники украли более миллиарда гривен.196
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