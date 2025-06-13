- 11:24 «путин насмехается над Трампом»: польский министр не сдержал эмоций
- 10:49 Окучивание и защита от вредителей: что в июне следует сделать с картофелем и луком на огороде
- 10:23 Ничего не нравится: сеть отреагировала на тренды от известного дизайнера
- 09:59 В Киеве перекрыли две дороги и закрыли станцию метро: где действуют ограничения
- 09:54 Президент украинского футзального клуба погиб на войне
- 09:28 Пенсионная реформа в Украине: как на выплаты повлияют «баллы»
- 08:56 Оккупанты атаковали Запорожье «шахедами»: в городе есть пострадавшие
- 08:18 Близнецы узнают много интересного, а перед Стрельцами откроются новые возможности: гороскоп на 14 июня и совет мольфара
- 13.06 22:28 Украшение с историей: почему тиара снова в тренде
- 13.06 22:01 Секрет теплых встреч: приготовьте родным фантастическое медовое печенье к ароматному чаю
- 13.06 21:31 Хочет яхту и горячих парней: Дженнифер Лопес вдохновляется Леонардо Ди Каприо
- 13.06 21:00 Как побороть гниль на вишне: простые и доступные способы, творящие чудеса
Девам — «Звезда» и приятные впечатления, Козерогам — «Солнце» и заслуженный отдых: Таро-прогноз на 14 июня
Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 9 по 15 июня, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 14 июня 2025 года. Этот день принесет многим знакам зодиака особые вибрации, которые помогут лучше понять себя и окружающих, пишет slovofraza.com.
Козерог — Солнце
Козероги, сегодня не забывайте о себе: вы заслужили отдых. Отпустите чувство долга и проведите день так, как хочется, будь то в одиночестве или с семьей. Восстановите силы, чтобы день прошел легко и, возможно, принес озарение.
Водолей — Башня
Водолеям стоит быть внимательнее с близкими. Карта «Башня» предупреждает о возможных конфликтах. Избегайте провокаций и не принимайте слова близко к сердцу. Уединение и медитативные занятия помогут воспринять происходящее как очищение.
Рыбы — Верховная Жрица
Рыбам пора замедлиться и прислушаться к интуиции. «Верховная Жрица» указывает на внутреннюю мудрость. Отложите важные решения и риски, лучше посвятите день размышлениям и уединению. Доверяйте своим внутренним подсказкам.
Овен — Колесница
Овнам сегодня удача улыбнется в домашних и семейных делах. «Колесница» призывает к восстановлению баланса в отношениях и бытовых вопросах. Отложите сложные переговоры, уделите время близким и дому для эмоциональной стабильности.
Телец — Четверка Жезлов
Тельцам этот день напомнит о заботе о теле и внутреннем состоянии. «Четверка Жезлов» советует пересмотреть привычки. Нормализуйте сон и режим дня — это ключ к хорошему настроению и энергии.
Близнецы — Мир
Близнецам день сулит новые возможности для общения и знакомств. Карта «Мир» символизирует переход на новый, более гармоничный этап. Общайтесь, делитесь идеями и не бойтесь открываться, возможна вдохновляющая встреча.
Рак — Дама Денариев
Раков ожидает насыщенный, но непростой день. Карта «Дама Денариев» призывает быть практичными и готовыми решать проблемы. Ваши усилия будут замечены, сохраняйте терпение.
Лев — Правосудие
Львам стоит проявить собранность. Карта «Правосудие» говорит, что отложенные дела потребуют немедленного решения. Сделайте все сейчас, оценивайте объективно и держите эмоции под контролем.
Дева — Звезда
Дев ожидает вдохновляющий и светлый день. Карта «Звезда» сулит надежду и приятные впечатления. Будьте открыты миру, делитесь чувствами и мечтами. Это время для новых начинаний и искреннего общения.
Весы — Паж Кубков
Весам этот день подарит яркое, но краткое вдохновение. Карта «Паж Кубков» указывает на творческое озарение. Запишите идеи, займитесь творчеством, откройтесь романтическим переживаниям или общению с детьми.
Скорпион — Рыцарь Мечей
Скорпионам сегодня стоит сосредоточиться на здоровье. Карта «Рыцарь Мечей» призывает направить энергию в полезное русло: спорт, прогулки, правильное питание. Займитесь профилактикой и вниманием к себе.
Стрелец — Двойка Денариев
День принесет Стрельцам много событий. Карта «Двойка Денариев» советует проявить гибкость и баланс. Ваше чувство юмора поможет в делах и личной жизни. Не забывайте о приоритетах и ответственности.
Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи назвали знаки зодиака, которым Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года.2431
Читайте нас в Facebook
Девам — «Звезда» и приятные впечатления, Козерогам — «Солнце» и заслуженный отдых: Таро-прогноз на 14 июня
«Разве может быть счастливой девушка, которая выходит замуж за инвалида?»: герой «ФАКТОВ» Владимир Малуха со сложной формой ДЦП женился