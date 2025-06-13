Девам — «Звезда» и приятные впечатления, Козерогам — «Солнце» и заслуженный отдых: Таро-прогноз на 14 июня

Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 9 по 15 июня, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 14 июня 2025 года. Этот день принесет многим знакам зодиака особые вибрации, которые помогут лучше понять себя и окружающих, пишет slovofraza.com.

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Козерог — Солнце

Козероги, сегодня не забывайте о себе: вы заслужили отдых. Отпустите чувство долга и проведите день так, как хочется, будь то в одиночестве или с семьей. Восстановите силы, чтобы день прошел легко и, возможно, принес озарение.

Водолей — Башня

Водолеям стоит быть внимательнее с близкими. Карта «Башня» предупреждает о возможных конфликтах. Избегайте провокаций и не принимайте слова близко к сердцу. Уединение и медитативные занятия помогут воспринять происходящее как очищение.

Рыбы — Верховная Жрица

Рыбам пора замедлиться и прислушаться к интуиции. «Верховная Жрица» указывает на внутреннюю мудрость. Отложите важные решения и риски, лучше посвятите день размышлениям и уединению. Доверяйте своим внутренним подсказкам.

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Овен — Колесница

Овнам сегодня удача улыбнется в домашних и семейных делах. «Колесница» призывает к восстановлению баланса в отношениях и бытовых вопросах. Отложите сложные переговоры, уделите время близким и дому для эмоциональной стабильности.

Телец — Четверка Жезлов

Тельцам этот день напомнит о заботе о теле и внутреннем состоянии. «Четверка Жезлов» советует пересмотреть привычки. Нормализуйте сон и режим дня — это ключ к хорошему настроению и энергии.

Близнецы — Мир

Близнецам день сулит новые возможности для общения и знакомств. Карта «Мир» символизирует переход на новый, более гармоничный этап. Общайтесь, делитесь идеями и не бойтесь открываться, возможна вдохновляющая встреча.

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Рак — Дама Денариев

Раков ожидает насыщенный, но непростой день. Карта «Дама Денариев» призывает быть практичными и готовыми решать проблемы. Ваши усилия будут замечены, сохраняйте терпение.

Лев — Правосудие

Львам стоит проявить собранность. Карта «Правосудие» говорит, что отложенные дела потребуют немедленного решения. Сделайте все сейчас, оценивайте объективно и держите эмоции под контролем.

Дева — Звезда

Дев ожидает вдохновляющий и светлый день. Карта «Звезда» сулит надежду и приятные впечатления. Будьте открыты миру, делитесь чувствами и мечтами. Это время для новых начинаний и искреннего общения.

Весы — Паж Кубков

Весам этот день подарит яркое, но краткое вдохновение. Карта «Паж Кубков» указывает на творческое озарение. Запишите идеи, займитесь творчеством, откройтесь романтическим переживаниям или общению с детьми.

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Скорпион — Рыцарь Мечей

Скорпионам сегодня стоит сосредоточиться на здоровье. Карта «Рыцарь Мечей» призывает направить энергию в полезное русло: спорт, прогулки, правильное питание. Займитесь профилактикой и вниманием к себе.

Стрелец — Двойка Денариев

День принесет Стрельцам много событий. Карта «Двойка Денариев» советует проявить гибкость и баланс. Ваше чувство юмора поможет в делах и личной жизни. Не забывайте о приоритетах и ответственности.

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