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Кабмин передал часть функций от органов соцзащиты в Пенсионный фонд: что важно знать

20:35 13 июня 2025
В Украине часть функций от органов соцзащиты передали в ПФУ

В Украине, где в случае увольнения на пенсию можно выйти досрочно, часть функций по назначению и выплате некоторых видов социальных пособий Кабинет министров передал от органов социальной защиты в Пенсионный фонд Украины. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Так, с 1 июля фонд будет заниматься назначением и выплатой пособия лицам без права на пенсию, людям с инвалидностью и детям с инвалидностью. Также он будет выдавать соответствующие удостоверения, предусмотренные при назначении социальной помощи, согласно законодательству, пишет На пенсии.

Для оформления соцпомощи лица, не имеющие права на пенсию, должны предоставить следующие документы:

- заявление по форме.
- декларация о доходах и имуществе (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев или два квартала, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия, по форме, утвержденной приказом Минсоцполитики (в случае необходимости).
- копия решения суда о признании лица недееспособным (для недееспособного лица).
- копия решения о назначении опекуна (для недееспособного лица, которому назначен опекун).
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя заведения, выполняющего функции опекуна над лицом (для недееспособного лица, опекун которого не назначен.
- копия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, удостоверения беженца или удостоверения лица, нуждающегося в дополнительной защите, виде на постоянное проживание или виде на временное проживание (при необходимости).
- копия справки о регистрации места жительства.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, как человеку, который вышел на заслуженный отдых, проверить правильность начисления пенсионных выплат.

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