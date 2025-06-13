- 11:24 «путин насмехается над Трампом»: польский министр не сдержал эмоций
- 10:49 Окучивание и защита от вредителей: что в июне следует сделать с картофелем и луком на огороде
- 10:23 Ничего не нравится: сеть отреагировала на тренды от известного дизайнера
- 09:59 В Киеве перекрыли две дороги и закрыли станцию метро: где действуют ограничения
- 09:54 Президент украинского футзального клуба погиб на войне
- 09:28 Пенсионная реформа в Украине: как на выплаты повлияют «баллы»
- 08:56 Оккупанты атаковали Запорожье «шахедами»: в городе есть пострадавшие
- 08:18 Близнецы узнают много интересного, а перед Стрельцами откроются новые возможности: гороскоп на 14 июня и совет мольфара
- 13.06 22:28 Украшение с историей: почему тиара снова в тренде
- 13.06 22:01 Секрет теплых встреч: приготовьте родным фантастическое медовое печенье к ароматному чаю
- 13.06 21:31 Хочет яхту и горячих парней: Дженнифер Лопес вдохновляется Леонардо Ди Каприо
- 13.06 21:00 Как побороть гниль на вишне: простые и доступные способы, творящие чудеса
В случае увольнения на пенсию можно выйти досрочно, но есть условия: в ПФУ объяснили нюансы
Согласно украинскому пенсионному законодательству, граждане имеют право выйти на заслуженный отдых с учетом возраста и наличия страхового стажа: в 60 лет (страховой стаж — не менее 32 лет в 2025 году), в 63 года (страховой стаж — не менее 22 лет) и в 65 лет (страховой стаж не менее 15 лет).
Впрочем, бывают случаи, когда разрешается выйти на пенсию раньше. Одна из имеющих на это право категорий — лица, уволенные с работы по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации труда (сокращение, ликвидация, реорганизация, банкротство предприятия). Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, люди имеют право на досрочную пенсию по возрасту, если на день увольнения им оставалось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста.
Таким образом специалисты ответили на вопросы женщины, которая работала в образовательном учреждении, что приостанавливает свою деятельность. Автора вопроса уволили, на тот момент у нее было 32 года стажа, но до 60-летия ей оставался еще год и три месяца
Для того, чтобы воспользоваться возможностью выйти на пенсию раньше, у человека должно быть:
- страховой стаж — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
- регистрация в центре занятости в течение 30 дней после увольнения;
- отсутствие подходящей работы в течение 7 дней с момента регистрации.
«Если подходящая работа отсутствует, зарегистрированный безработный подает в Центр занятости заявление о получении ходатайства в Пенсионный фонд Украины и о прекращении регистрации в центре занятости», — отметили в ПФУ и добавили, что заявление о назначении досрочной пенсии по возрасту подается в территориальный орган Пенсионного фонда Украины лицом не ранее чем на следующий день после прекращения его регистрации как безработного.
Ранее эксперт по пенсионным вопросам объяснял, как человеку, вышедшему на заслуженный отдых, проверить правильность начисления их пенсионных выплат.
Фото Pixabay136
Читайте нас в Facebook
Девам — «Звезда» и приятные впечатления, Козерогам — «Солнце» и заслуженный отдых: Таро-прогноз на 14 июня