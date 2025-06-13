В случае увольнения на пенсию можно выйти досрочно, но есть условия: в ПФУ объяснили нюансы

Согласно украинскому пенсионному законодательству, граждане имеют право выйти на заслуженный отдых с учетом возраста и наличия страхового стажа: в 60 лет (страховой стаж — не менее 32 лет в 2025 году), в 63 года (страховой стаж — не менее 22 лет) и в 65 лет (страховой стаж не менее 15 лет).

ВІДЕО ДНЯ

Впрочем, бывают случаи, когда разрешается выйти на пенсию раньше. Одна из имеющих на это право категорий — лица, уволенные с работы по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации труда (сокращение, ликвидация, реорганизация, банкротство предприятия). Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, люди имеют право на досрочную пенсию по возрасту, если на день увольнения им оставалось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста.

Таким образом специалисты ответили на вопросы женщины, которая работала в образовательном учреждении, что приостанавливает свою деятельность. Автора вопроса уволили, на тот момент у нее было 32 года стажа, но до 60-летия ей оставался еще год и три месяца

Для того, чтобы воспользоваться возможностью выйти на пенсию раньше, у человека должно быть:

РЕКЛАМА

страховой стаж — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

регистрация в центре занятости в течение 30 дней после увольнения;

отсутствие подходящей работы в течение 7 дней с момента регистрации.

«Если подходящая работа отсутствует, зарегистрированный безработный подает в Центр занятости заявление о получении ходатайства в Пенсионный фонд Украины и о прекращении регистрации в центре занятости», — отметили в ПФУ и добавили, что заявление о назначении досрочной пенсии по возрасту подается в территориальный орган Пенсионного фонда Украины лицом не ранее чем на следующий день после прекращения его регистрации как безработного.

Ранее эксперт по пенсионным вопросам объяснял, как человеку, вышедшему на заслуженный отдых, проверить правильность начисления их пенсионных выплат.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

136

Читайте нас в Facebook