Когда пенсионный фонд молчит: известный эксперт посоветовал, как проверить правильность начисления пенсии

Как известно, размер будущей пенсии в Украине зависит от размера заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы, и количества лет трудового стажа.

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К изданию «На пенсии» обратился 69-летний мужчина, который имеет 40 лет стажа. В 55 лет он оформил льготную пенсию (по Списку 2), поскольку работал на горячем производстве. На одной из консультаций юрист мужчине сказал, что при первоочередном начислении пенсии специалисты Пенсионного фонда «взяли выборочно годы, где наименьшие коэффициенты, из-за чего пенсия начислена несправедливо».

Пенсионер отмечает, что в Запорожском областном отделении Пенсионного фонда ответа он на свой запрос не получил.

Юрист Сергей Коробкин, хорошо разбирающийся в пенсионном законодательстве, отметил, что в обращении нет информации, какая именно зарплата и за какие периоды учтена для насчисления пенсии, поэтому проверить правильность начисления пенсии он не может.

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Но юрист обратил внимание на важный аспект. Во-первых, при насчислении пенсии учитывается вся официальная зарплата человека с 1 июля 2000 года по меньшей мере до даты назначения пенсии.

Будущий пенсионер также имеет право дополнительно предоставить справку за любые 60 календарных месяцев работы подряд до указанной даты.

«Если это выгодно, и если первичные документы о начислении заработной платы за тот период сохранились, то такую справку должны учесть» , — отмечает Коробкин.

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То есть человек может предоставить в ПФУ справку за любые пять лет работы (с наиболее выгодным коэффициентом) в отличие от уже имеющихся в пенсионном деле. А в Пенсионном фонде должны вычислить, какой период зарплаты до 1 июля 2000 года взять лучше и стоит ли его брать вообще.

Связаться с органами Пенсионного фонда можно лично, по телефону, через портал электронных услуг.

Можно также отправить письмо по почте или на электронную почту ПФУ. На письменное заявление в государственный орган, согласно закону «Об обращении граждан», учреждение обязательно должно предоставить письменный ответ. Срок рассмотрения таких обращений обычно длится от 15 до 30 дней (если они не нуждаются в особом дополнительном изучении).

Раньше мы рассказывали, в какой категории пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии.

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