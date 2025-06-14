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В Киеве перекрыли две дороги и закрыли станцию метро: где действуют ограничения
В Киеве, где недавно маршрутка столкнулась с бензовозом, в субботу, 14 июня, в центре города действуют временные ограничения движения транспорта и изменения в работе метро. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.
В свою очередь, в Киевской городской государственной администрации (КГГА) добавили, что причиной закрытия стало проведение официальных мероприятий.
Где именно перекрыто:
ул. Богдана Хмельницкого (от Крещатика до Терещенковской);
ул. Евгения Чикаленко (от бульвара Тараса Шевченко до Прорезной).
Возможные ограничения:
улица Крещатик;
бульвар Тараса Шевченко;
улица Владимирская;
улица Михайловская;
улица Прорезная;
Владимирский проезд.
Водителей призывают заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути, чтобы избежать пробок.
Станция «Театральная» временно закрыта на вход и выход. Поезда курсируют мимо станции без остановки. Также не работает пересадка на станцию «Золотые ворота». В КГГА обещают сообщить отдельно о возобновлении работы станций.
Напомним, с 21 мая по 15 июля продолжается поэтапный ремонт на улице Виктора Некрасова. Дорогу на этих участках полностью не перекрывали, однако движение ограничено.
Как писали «ФАКТЫ», недавно на столичном Крещатике на неделю ограничивали движение транспорта.222
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