В Киеве перекрыли две дороги и закрыли станцию метро: где действуют ограничения

В Киеве, где недавно маршрутка столкнулась с бензовозом, в субботу, 14 июня, в центре города действуют временные ограничения движения транспорта и изменения в работе метро. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

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В свою очередь, в Киевской городской государственной администрации (КГГА) добавили, что причиной закрытия стало проведение официальных мероприятий.

Где именно перекрыто:

ул. Богдана Хмельницкого (от Крещатика до Терещенковской);

ул. Евгения Чикаленко (от бульвара Тараса Шевченко до Прорезной).

Возможные ограничения:

улица Крещатик;

бульвар Тараса Шевченко;

улица Владимирская;

улица Михайловская;

улица Прорезная;

Владимирский проезд.

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Водителей призывают заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути, чтобы избежать пробок.

Станция «Театральная» временно закрыта на вход и выход. Поезда курсируют мимо станции без остановки. Также не работает пересадка на станцию «Золотые ворота». В КГГА обещают сообщить отдельно о возобновлении работы станций.

Напомним, с 21 мая по 15 июля продолжается поэтапный ремонт на улице Виктора Некрасова. Дорогу на этих участках полностью не перекрывали, однако движение ограничено.

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Как писали «ФАКТЫ», недавно на столичном Крещатике на неделю ограничивали движение транспорта.

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