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Наиболее известные британцы: Чарльз III вручил награды от Королевского фонда (видео)

12:56 14 июня 2025
Король Чарльз III вручил награды от Королевского фонда

Несмотря на тяжелое состояние здоровья короля Великобритании Чарльза III, он не собирается отказываться от публичности и «прятаться» в своих дворцах. Позавчера, 12 июня, монарх провел специальную церемонию вручения наград от своего фонда, на которую обычно приглашаются знаменитости из «списка А» — «самые известные» британцы.

На этот раз в Сент-Джеймский дворец пригласили Дэвида Бекхэма, Мэрил Стрип, Кейт Уинслет и других людей, известных практически во всем мире выдающимися проектами. Конечно, каждый из приглашенных не мог не воспользоваться случаем.

Так, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бекхэм, ставший в прошлом году послом фонда, склонил голову и поздравил короля Карла III словами «Ваше Величество», когда монарх перед вручением наград проходил мимо их шеренги.

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Также 76-летний Чарльз остановился, чтобы поговорить с моделью Пенни Ланкастер, женой рок-звезды Рода Стюарта, рассказавшей королю, что разводит пчел в их шотландском имении.

Кейт Уинслет, которую помощники короля назвали «другом фонда», на этот раз однажды сказала королю: «Держитесь, Ваше Величество, я вас прикрою». Королевские источники предположили, что британская актриса имела в виду состояние здоровья короля и что ее поддержка благотворительного фонда в будущем возрастет.

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Еще одним неожиданным гостем стала голливудская актриса «королевского уровня» Мэрил Стрип. Трехкратная обладательница премии «Оскар», которую королевские помощники назвали «подругой фонда», сказала Чарльзу «Ни о чем не жалею».

Как оказалось, ранее в интервью британским СМИ Стрип рассказала, что когда была ребенком, то хотела стать принцессой и выйти замуж принца Чарльза. Но когда встретила его, то у него уже была Диана. И теперь Чарльз и актриса часто шутят о том, стала бы Мэрил Стрип известной на весь мир, если бы выбрала другой путь.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, с какой целью старший сын короля Чарльза пригласил на свою свадьбу своих четырех бывших девушек.

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