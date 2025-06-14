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Оккупанты похвастались «гробом на гусеницах» на Курском направлении
Несмотря на сокрушительное сравнение российской БМП-3 с американской БМП М2А2 Bradley ODS SA, оккупанты продолжают использовать технику на ее базе. Правда таковая встречается все меньше.
Так, как сообщает военный эксперт Андрей Харук, на Курском направлении засветился самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С». Данный комплекс оказался на вооружении 810-й бригады морской пехоты вс рф, сражающейся в Курской области.
Как отмечает эксперт, комплекс не такой уж старый — его проектирование началось в 1990-х годах, но вот система наведения находится на уровне второй половины 20-го века. Дело в том, что он использует комбинированную систему наведения ракет: автоматический радиолокационный миллиметровый диапазон и полуавтоматическую лазерную. Но есть один нюанс — обе системы наводят ракету в луче — радио или лазерном. В 1950-х годах это была бы инновация, но теперь это безнадежно устарело.
Так, «Хризантема-С» может стрелять только прямой наводкой, то есть если видит цель, а та видит ее, что увеличивает риски ответного огня. А при господстве FPV-дронов и других современных средств поражения вывести самоходную пусковую установку на прямое наведение означает неизбежное и почти мгновенное ее уничтожение, уверен Андрей Харук.
Этот минус усугубляется тем, что в качестве самоходного шасси выбрали БМП-3 с явно слабой броней, да еще и разместили внутри корпуса сразу 15 ракет. В итоге, в случае прямого попадания в «Хризантему-С» одновременный подрыв ее боезапаса из 15 ракет не оставляет шансов технике и 2 человекам экипажа на выживание.
Вероятно, в рф знали об этом минусе, поэтому количество «Хризантем-С» невелико и оценивается в несколько десятков комплексов, которые используются крайне редко.
«На российско-украинском фронте „Хризантемы-С“ появились в первые дни широкомасштабного вторжения. В июле 2022 г. пропагандисты выложили видео с двумя машинами 9П157, сделанное где-то в Херсонской области, на котором показаны пуски ракет — хоть и непонятно, куда. И с тех пор эти комплексы мне на фото/видео не попадались — до этого фото с Курщины», — подчеркнул Андрей Харук.
Тем временем ВСУ используют бронетехнику, которая спасает жизнь своим экипажам.296
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