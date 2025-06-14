Оккупанты похвастались «гробом на гусеницах» на Курском направлении

Несмотря на сокрушительное сравнение российской БМП-3 с американской БМП М2А2 Bradley ODS SA, оккупанты продолжают использовать технику на ее базе. Правда таковая встречается все меньше.

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Так, как сообщает военный эксперт Андрей Харук, на Курском направлении засветился самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С». Данный комплекс оказался на вооружении 810-й бригады морской пехоты вс рф, сражающейся в Курской области.

Как отмечает эксперт, комплекс не такой уж старый — его проектирование началось в 1990-х годах, но вот система наведения находится на уровне второй половины 20-го века. Дело в том, что он использует комбинированную систему наведения ракет: автоматический радиолокационный миллиметровый диапазон и полуавтоматическую лазерную. Но есть один нюанс — обе системы наводят ракету в луче — радио или лазерном. В 1950-х годах это была бы инновация, но теперь это безнадежно устарело.

Так, «Хризантема-С» может стрелять только прямой наводкой, то есть если видит цель, а та видит ее, что увеличивает риски ответного огня. А при господстве FPV-дронов и других современных средств поражения вывести самоходную пусковую установку на прямое наведение означает неизбежное и почти мгновенное ее уничтожение, уверен Андрей Харук.

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Этот минус усугубляется тем, что в качестве самоходного шасси выбрали БМП-3 с явно слабой броней, да еще и разместили внутри корпуса сразу 15 ракет. В итоге, в случае прямого попадания в «Хризантему-С» одновременный подрыв ее боезапаса из 15 ракет не оставляет шансов технике и 2 человекам экипажа на выживание.

Вероятно, в рф знали об этом минусе, поэтому количество «Хризантем-С» невелико и оценивается в несколько десятков комплексов, которые используются крайне редко.

«На российско-украинском фронте „Хризантемы-С“ появились в первые дни широкомасштабного вторжения. В июле 2022 г. пропагандисты выложили видео с двумя машинами 9П157, сделанное где-то в Херсонской области, на котором показаны пуски ракет — хоть и непонятно, куда. И с тех пор эти комплексы мне на фото/видео не попадались — до этого фото с Курщины», — подчеркнул Андрей Харук.

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Тем временем ВСУ используют бронетехнику, которая спасает жизнь своим экипажам.

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