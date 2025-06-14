Когда несколько дней подряд шли дожди: аграрий дал совет, что нужно сделать с томатами жителям Киевщины

Фермер из Киевской области Валерий, постоянно дающий советы по уходу за томатами, рассказал, как спасти помидоры от лишней влаги после долгого периода дождей.

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По словам агрария, после нескольких дней обильных дождей на растения неконтролируемо вылилось много воды. Поэтому томаты могут потерять много азота. Это будет видно по пожелтению нижних листьев.

«Если начали желтеть после дождей нижние листья у томатов, будьте уверены — азот вымыт и нужно срочно пополнить его недостаток подкормкой» , — отмечает Валерий.

Он советует сделать это раствором курника, коровяка или раствором ростконцентрата. Все эти удобрения объединяет то, что в их составе повышенная доля азота, который очень необходим молодым растениям для продолжения наращивания.

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Кроме того, после нескольких дней дождей можно увидеть на томатах пожелтение макушки. Это свидетельствует о том, что большое количество воды блокирует попадание в растение железа и начинается хлороз.

В томатах замедляются процессы окисления и нарушаются процессы их развития. Чтобы исправить ситуацию, нужно срочно провести обработку по листу любым железосодержащим препаратом (хелаин железа или феррелин).

Третья проблема — если на грядках с томатами нет мульчи, верхний слой почвы может существенно уплотниться. Это будет затруднять доступ кислорода к корневой системе, ухудшение ее дыхания и способность корней поставлять в растение элементы питания.

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Чтобы восстановить попадание кислорода в томаты, нужно провести легкое рыхление поверхностного слоя почвы.

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