Окучивание и защита от вредителей: что в июне следует сделать с картофелем и луком на огороде

Для тех, кто выращивает картошку, июнь — чрезвычайно важный месяц. Именно сейчас закладывается основа будущего урожая. Как сообщает Gazeta.ua, в первый месяц лета огородникам нужно сосредоточиться на нескольких ключевых задачах.

В начале лета картофель активно формирует клубни. Это идеальное время для окучивания или мульчирования, а также для борьбы с находящимися на активной стадии вредителями.

ВІДЕО ДНЯ

Окучивание Картофеля: Польза и Рекомендации

Среди огородников часто ведутся дискуссии о необходимости окучивания. Однако его польза неоспорима: окучивание стимулирует образование дополнительных корней, на которых будут формироваться клубни, и значительно уменьшает риск их обнажения.

Обычно картофель рекомендуют окучивать трижды:

РЕКЛАМА

• Первое окучивание: Проводят, когда всходы достигнут высоты 7−10 см.

• Второе окучивание: Делают примерно через две недели после первого.

• Третье окучивание: Кусты окучивают, когда они вырастут до 25 см в высоту.

Важно: Не стоит затягивать с окучиванием. Слишком позднее проведение этой процедуры может повредить кусты, что приведет к частичной потере урожая.

Мульчирование для Сохранения Влаги и Борьбы с Сорняками

РЕКЛАМА

Чтобы уменьшить количество сорняков и лучше удерживать влагу в почве, рекомендуется мульчирование. Лучшим материалом для мульчи является солома.

Защита картофеля от болезней и вредителей

В июне также важно обеспечить защиту картофеля от болезней и вредителей. Для этого можно приготовить специальную смесь: на 10 л воды добавьте 40 г битоксибациллина и 30 г фитоспорина. Этим раствором опрыскивайте картофель утром, в безветренную погоду. При необходимости повторную обработку можно произвести через две недели.

Подкормка лука

РЕКЛАМА

Еще один совет о том, что нужно сделать в огороде, имеет отношение к луку. Ее автор — ведущий Youtube-канала «Полезное ТВ» рассказал, чем в июне нужно подкормить лук, чтобы он успел к концу сезона нарастить большую и действительно сочную луковицу. Ранее он проводил подкормку народными средствами в виде настоя из гранулированного куриного помета. Это дало хороший результат, потому что в таком питании были фосфор, азот и калий.

Теперь же луку нужны макро- и микроэлементы. Они есть в гумате калия. Как проводить подкормку, аграрий рассказал в видео.

Ранее «ФАКТЫ» писали, чем подкормить огурцы в июне, чтобы получить максимальный урожай.

124

Читайте нас в Facebook