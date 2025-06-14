Четверо иранских спортсменов погибли в результате ракетной атаки Израиля (фото)

Ракетная атака Израиля 13 июня по Ирану унесла жизни четырех тамошних спортсменов.

В частности, Tehran Times информирует о гибели члена сборной Ирана по падел-теннису Парси Мансура, который возвращался домой с тренировки.

ВІДЕО ДНЯ

«С сердцем, полным скорби и печали, мы выражаем наши соболезнования семье этого спортсмена и иранской спортивной общественности в связи со смертью Парси Мансура, иранского спортсмена по падел-теннису», — говорится в заявлении Федерации тенниса Ирана.

Также в результате обстрелов погибла иранская велосипедистка Наджме Шамс, которая во время израильской атаки находилась в Тегеране.

РЕКЛАМА

Не сумел выжить во время обстрела и известный иранский стрелок Хамид Тумари (на фото в заголовке).

А вот восходящая звезда иранского конного спорта Мехди Пуладванд погиб вместе со своей семьей — отцом, матерью и сестрой.

РЕКЛАМА

По неофициальным данным, 78 мирных жителей погибли и 329 получили ранения вследствие израильских ударов по Тегерану и другим наленным пунктам. В ответ Иран запустил баллистические ракеты, направленные и на военные цели, и на жилые кварталы Израиля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший баскетболист сборной Украины погиб в результате ракетной атаки россиян на Львов.

Фото tehrantimes.com



РЕКЛАМА

91

Читайте нас в Facebook