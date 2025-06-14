«Живой Нострадамус» сделал мрачное предсказание о будущем Меган Маркл

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют «живым Нострадамусом «, сделал новое мрачное предсказание.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на The Daily Mail.

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На этот раз провидец высказался о будущем Меган Маркл. В частности, о ее планах по второй серии продуктов своего бренда As Ever, который она запустила в апреле.

Как заявил Саломе, этот бренд был задуман как продолжение публичного имиджа Маркл. При этом он предупредил, что у него нет «долгосрочной последовательности». По словам экстрасенса, бренд сталкивается со структурными препятствиями:

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«Хотя визуально он соответствует минималистским тенденциям, ему не хватает символической глубины и архетипической идентичности — атрибутов, ценящихся в таких известных брендах, как Dior или Loewe. Скрытая цель инициативы не столько коммерческая, сколько геополитическая: попытка перепозиционировать Гарри и Меган на мировой сцене», — считает Саломе.

«Живой Нострадамус» добавил, что видит «прогрессирующее ухудшение образа Меган в аудиовизуальных медиа»:

«Даже несмотря на попытки ребрендинга, сосредоточенные на проблемах женщин или социальном воздействии, руководители и продюсеры уже считают ее имя „переоцененным“… Ее образ все больше изнашивается, особенно в традиционных СМИ. Отсутствие символической глубины в ее проектах и восприятие несоответствия между практикой і дискурсом подрывают ее авторитет», — считает Саломе.

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Напомним, ранее «живой Нострадамус» объяснил, какой таинственный ритуал исполняет Трамп.

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