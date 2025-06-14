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«Живой Нострадамус» сделал мрачное предсказание о будущем Меган Маркл

20:16 14 июня 2025
Меган Маркл

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют «живым Нострадамусом «, сделал новое мрачное предсказание.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на The Daily Mail.

На этот раз провидец высказался о будущем Меган Маркл. В частности, о ее планах по второй серии продуктов своего бренда As Ever, который она запустила в апреле.

Как заявил Саломе, этот бренд был задуман как продолжение публичного имиджа Маркл. При этом он предупредил, что у него нет «долгосрочной последовательности». По словам экстрасенса, бренд сталкивается со структурными препятствиями:

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«Хотя визуально он соответствует минималистским тенденциям, ему не хватает символической глубины и архетипической идентичности — атрибутов, ценящихся в таких известных брендах, как Dior или Loewe. Скрытая цель инициативы не столько коммерческая, сколько геополитическая: попытка перепозиционировать Гарри и Меган на мировой сцене», — считает Саломе.

«Живой Нострадамус» добавил, что видит «прогрессирующее ухудшение образа Меган в аудиовизуальных медиа»:

«Даже несмотря на попытки ребрендинга, сосредоточенные на проблемах женщин или социальном воздействии, руководители и продюсеры уже считают ее имя „переоцененным“… Ее образ все больше изнашивается, особенно в традиционных СМИ. Отсутствие символической глубины в ее проектах и восприятие несоответствия между практикой і дискурсом подрывают ее авторитет», — считает Саломе.

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Напомним, ранее «живой Нострадамус» объяснил, какой таинственный ритуал исполняет Трамп.

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