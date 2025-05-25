«303 украинских защитника дома»: обмен пленными, о котором удалось договориться в Турции, завершен

В воскресенье, 25 мая, Украина вернула из российского плена 303 украинских защитника. Это была третья часть обмена в формате «1000 на 1000», о котором удалось договориться в Турции, сообщил президент Владимир Зеленский.

ВІДЕО ДНЯ

«303 украинских защитника дома. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена», — отметил он.

По словам президента из российского плена, вернулись воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

«Благодарю команду, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен. Обязательно вернем каждого и каждую из российского плена! «- отметил президент.



По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных — представители Вооруженных сил, в частности Военно-морских сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта — среди них 70 защитников Мариуполя.

РЕКЛАМА

Все освобожденные — мужчины, рядовые и сержанты. Они обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковщине, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

Обмен «1000 на 1000» стал 65 с начала полномасштабного вторжения, добавили в штабе.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Напомним, вчера Украина вернула из российского плена 307 защитников.

98

Читайте нас в Facebook