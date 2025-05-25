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«303 украинских защитника дома»: обмен пленными, о котором удалось договориться в Турции, завершен
В воскресенье, 25 мая, Украина вернула из российского плена 303 украинских защитника. Это была третья часть обмена в формате «1000 на 1000», о котором удалось договориться в Турции, сообщил президент Владимир Зеленский.
«303 украинских защитника дома. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена», — отметил он.
По словам президента из российского плена, вернулись воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
«Благодарю команду, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен. Обязательно вернем каждого и каждую из российского плена! «- отметил президент.
По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных — представители Вооруженных сил, в частности Военно-морских сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта — среди них 70 защитников Мариуполя.
Все освобожденные — мужчины, рядовые и сержанты. Они обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковщине, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях.
Обмен «1000 на 1000» стал 65 с начала полномасштабного вторжения, добавили в штабе.
Напомним, вчера Украина вернула из российского плена 307 защитников.98
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