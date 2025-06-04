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Подсказывает интуиция: певица Slavia про пол будущего ребенка
Бывшая жена артиста Дзидзьо, популярная певица Slavia, которой сделал предложение возлюбленный, заинтриговала своих подписчиков в сети. На странице в социальной сети артистка выложила личные фотографии и спросила, кого именно она родит — мальчика или девочку? Напомним, Slavia находится на последнем месяце своей первой беременности.
«Мальчик или девочка? - подписала фото певица. — Кто умеет определять по животику, или по чему-то еще??? А у кого было такое, что готовились к рождению ребенка одного пола, а родился другого?»
Известно, что Slavia намеренно не хочет заранее узнавать пол ребенка, поэтому ожидает родов с волнением. Мнения у подписчиков артистки разделились, но большинство решило, что родится девочка.
«Девочка будет, так подсказывает моя интуиция», — поделились в комментариях.
«Я думаю, девочка, потому что круглый животик, для мальчика животик должен быть острее, — высказали мнение. — Но, кто бы ни был, главное здоровый и счастливый ребеночек! И здоровая мама».
«Девочка, — уверены в сети. — И без гендер-пати. Весь образ в розовых тонах».
«Думаю, красавица будет, еще одна маленькая Славия», — прокомментировали фотографии.
«Жаль, что сколько времени потеряли не с тем мужчиной, — намекнули на Дзидзьо. - Теперь почувствуете семейное счастье и радость материнства. Пусть будет все хорошо у вас и у ребенка! Удачных и легких родов».
Ранее певица впервые рассказала о своем возлюбленном.101
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