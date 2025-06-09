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А где обручальные кольца? Популярная певица удивила фото с мужем
Популярная певица, бывшая жена артиста Дзидзьо Slavia (Ярослава Хома) снова вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель Андрей Павлюк, которого впервые певица показала в своем клипе «Дівка з перцем». Известно, что сейчас пара ожидает рождения ребенка. На своей странице в социальной сети Slavia сообщила, что находится на 40-й неделе беременности.
«Женаты! — написала артистка и показала фото с мужем возле отдела ЗАГС в Житомире. — Нам все-таки удалось зарегистрировать брак до рождения ребеночка. Обручальные кольца выбирал любимый, по моему желанию.
Самое важное успели. С малышом договорились, послушно растет в животике. 40 недель. Со дня на день ожидаем нашей встречи".
Подписчики поздравили молодоженов и обратили внимание на «особые» обручальные кольца. На самом деле, пока пара обошлась без них.
«Поздравляю! Счастливой семейной жизни! — написали в комментариях. — Приятно видеть вашу семью в Житомире».
«Поздравляю! — присоединились к поздравлениям. — Вы очень терпеливая женщина. Счастливого брака, радости и легких родов».
«Так, а где обручальные кольца? — спросили в сети. — Поздравляю, долгих лет счастья и любви!»
«Поздравляю вас, — добавили поздравления. — Вы такая гармоничная пара. Будьте счастливы в любви всю вашу долгую жизнь».
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