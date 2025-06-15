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Ракеты «на любой вкус» и почти 200 дронов: в Воздушных силах рассказали, как отражали налет на Кременчуг
В ночь на 15 июня враг совершил массированную комбинированную атаку на Украину с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов.
В командовании Воздушных сил подтвердили, что основным направлением удара была Полтавщина, а именно — город Кременчуг.
В целом, противник атаковал Украину 194 средствами воздушного нападения:
- 183 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф;
- 2 аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Астраханской обл. — рф;
- 1 баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из Курской обл. — рф;
- 4 крылатыми ракетами «Искандер-К» из Ростовской обл. — рф;
- 4 крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
К утру противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника, 119 сбито огневыми средствами, 48 — локационно потеряны:
- 111 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 48 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
- 2 аэробалистических Х-47М2 «Кинжал»;
- 3 крылатых ракеты «Искандер-К»;
- 3 крылатых ракеты «Калибр».
«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской области, падение сбитых (обломки) в 6 локациях» , — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 14 июня российские оккупанты «шахедами» атаковали Запорожье. Ранены полицейские. Есть разрушение.
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отметил, что по вопросу ракетного террора россия избрала тактику концентрированных ударов. Последние массированные удары россиян по украинским регионам показывают, что агрессор концентрирует ударный потенциал на отдельно взятых целях.146
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