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«Тактика концентрированных ударов»: военный эксперт — об особенностях последних массированных атак россиян
«Похоже, в вопросе ракетного террора россия выбрала тактику концентрированных ударов, — пишет Александр Коваленко. — Суть — не рассредоточивать ударный потенциал по разным направлениям и городам в ходе массированных ударов, а концентрировать его большую часть на отдельно взятых целях.
Например, в прошлый раз массированная ракетная атака была сконцентрирована на Луцке и Тернополе, дроновая — на Харькове. В этот раз страдала Ровенщина, оказавшаяся под самым массированным ударом с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Не знаю, кто стал идеологом в российском Генштабе этой концепции, но если такие удары повторятся, можно говорить о том, что эту тактику будут практиковать системно. Проблема в том, что у нас единичные города могут противодействовать концентрированным ударам, в первую очередь, конечно же, Киев.
Это в очередной раз поднимает вопрос обеспечения если не всех городов Украины эшелонированной ПВО, то создание барьера по самым распространённым и часто применяемым маршрутам полёта российских средств поражения. Как дронов, так и ракет. Разумеется, в этом вопросе мы целиком и полностью остаёмся зависимы от наших партнёров".
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