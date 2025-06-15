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Заполняем бланк правильно: что писать в назначении платежа, чтобы не иметь проблем с банком и налоговой
С 1 июня ужесточились правила банковских переводов, так что теперь можно оказаться с заблокированным банковским счетом из-за буквально одной неправильной фразы. Но этого можно избежать, если правильно оформлять назначение платежа.
Об этом сообщает адвокат Богдан Янкив, советующий при рискованных ситуациях правильно оформлять документы. А еще лучше — пользоваться некоторыми безопасными шаблонами.
Продажа личного имущества
Продажа личных вещей, которые использовались для собственных нужд — не имеет отдельной нормы в законе, которая освобождала бы их от налогообложения. Важно подчеркнуть личный характер использования имущества и его подержанное состояние, чтобы отличить от коммерческой деятельности, например:
- возврат средств за подержанный iPhone 12 (личное пользование);
- возврат средств за подержанный ноутбук MacBook;
- возврат средств за личную технику — телевизор Samsung.
Обязательно добавляйте «(личное пользование)» или «применяемый» — это подчеркивает, что техника не была товаром для продажи. Укажите конкретные модели для подлинности. Также акцентируйте на том, что вам возвращают средства — именно этот тезис поможет предотвратить доначисление налога. Целесообразно также иметь фискальный чек или другой документ, доказывающий, что вы покупали товар для личного потребления.
Если речь идет о транспорте, можно писать так:
- расчет за личный автомобиль Toyota Camry 2018;
- продажа личного мотоцикла Honda.
При продаже транспорта указывайте год выпуска и подчеркивайте личный характер использования. Это самые важные детали для налоговой при крупных суммах. О продаже подержанных вещей мы писали статью!
Для вещей и одежды можно писать:
- возврат средств за личные вещи из гардероба;
- возврат средств за б/у брендовую одежду;
- возврат средств за личные аксессуары и украшения
Продажа одежды и аксессуаров редко вызывает вопросы, но все равно подчеркивайте личный характер вещей и их подержанное состояние, а также акцентируйте на том, что вам вернули деньги за этот товар. Надо ли платить налоги на продажу OLX и Prom?!
Услуги между частными лицами
Рискованная категория переводов, которая может вызвать подозрения в предпринимательской деятельности. Ключ — подчеркивать разовый характер услуг и компенсационный характер платежей, а не коммерческий. Например, для транспортных услуг лучше использовать:
- компенсация расходов на бензин за подвоз;
- расчет за такси в аэропорт (общая поездка);
- компенсация транспортных расходов.
Всегда акцентируйте на компенсации расходов, а не на оплате услуг. Вспоминайте общий характер поездок и дружеские отношения с личностью.
За бытовые услуги:
- компенсация за помощь с переездом (друзья);
- расчет за помощь в хозяйстве;
- компенсация затрат времени на пособие.
Подчеркивайте помощь между друзьями и компенсацию затрат времени. Избегайте формулировок, напоминающих профессиональные услуги или регулярную деятельность.
Операции по собственным счетам
Перевод между собственными счетами — абсолютно законная операция, не подлежащая налогообложению и редко вызывающая вопросы у налоговой службы, так что можно писать:
- перевод собственных средств между личными счетами;
- пополнение собственной карты с накопительного счета;
- перевод с валютного на гривневый собственный счет;
- консолидация собственных средств на основном счете.
Перевод между своими счетами — самый безопасный тип операций. Четко указывайте собственность обоих счетов во избежание любых вопросов.
Аренда и коммунальные услуги
Платежи за жилищно-коммунальные услуги и аренду — обычные бытовые расходы, не вызывающие подозрений при правильном оформлении вроде:
- оплата аренды жилья за март 2025 года;
- расчет за коммунальные услуги (НАК Нафтогаз);
- оплата за интернет (провайдер Киевстар);
- компенсация затрат на электроэнергию.
Обязательно указывайте период оплаты и имя поставщика услуг. Это делает платеж максимально прозрачным и понятным для контролирующих органов.
Какие формулировки лучше не использовать:
- за услуги;
- за работу;
- оплата за консультацию;
- за товар;
- гонорар;
- вознаграждение.
Такие формулировки автоматически попадают в фокус налоговой как признак незарегистрированной предпринимательской деятельности. При их обнаружении вам придется доказывать разовый характер сделок и отсутствие систематичности.
Если же вам все-таки заблокировали счет в банке, можно воспользоваться советами банкира, что делать дальше.158
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