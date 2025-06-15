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Деньги

Заполняем бланк правильно: что писать в назначении платежа, чтобы не иметь проблем с банком и налоговой

13:22 15 июня 2025
банковский перевод

С 1 июня ужесточились правила банковских переводов, так что теперь можно оказаться с заблокированным банковским счетом из-за буквально одной неправильной фразы. Но этого можно избежать, если правильно оформлять назначение платежа.

Об этом сообщает адвокат Богдан Янкив, советующий при рискованных ситуациях правильно оформлять документы. А еще лучше — пользоваться некоторыми безопасными шаблонами.

Продажа личного имущества

Продажа личных вещей, которые использовались для собственных нужд — не имеет отдельной нормы в законе, которая освобождала бы их от налогообложения. Важно подчеркнуть личный характер использования имущества и его подержанное состояние, чтобы отличить от коммерческой деятельности, например:

  • возврат средств за подержанный iPhone 12 (личное пользование);
  • возврат средств за подержанный ноутбук MacBook;
  • возврат средств за личную технику — телевизор Samsung.

Обязательно добавляйте «(личное пользование)» или «применяемый» — это подчеркивает, что техника не была товаром для продажи. Укажите конкретные модели для подлинности. Также акцентируйте на том, что вам возвращают средства — именно этот тезис поможет предотвратить доначисление налога. Целесообразно также иметь фискальный чек или другой документ, доказывающий, что вы покупали товар для личного потребления.

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Если речь идет о транспорте, можно писать так:

  • расчет за личный автомобиль Toyota Camry 2018;
  • продажа личного мотоцикла Honda.

При продаже транспорта указывайте год выпуска и подчеркивайте личный характер использования. Это самые важные детали для налоговой при крупных суммах. О продаже подержанных вещей мы писали статью!

Для вещей и одежды можно писать:

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  • возврат средств за личные вещи из гардероба;
  • возврат средств за б/у брендовую одежду;
  • возврат средств за личные аксессуары и украшения

Продажа одежды и аксессуаров редко вызывает вопросы, но все равно подчеркивайте личный характер вещей и их подержанное состояние, а также акцентируйте на том, что вам вернули деньги за этот товар. Надо ли платить налоги на продажу OLX и Prom?!

Услуги между частными лицами

Рискованная категория переводов, которая может вызвать подозрения в предпринимательской деятельности. Ключ — подчеркивать разовый характер услуг и компенсационный характер платежей, а не коммерческий. Например, для транспортных услуг лучше использовать:

  • компенсация расходов на бензин за подвоз;
  • расчет за такси в аэропорт (общая поездка);
  • компенсация транспортных расходов.

Всегда акцентируйте на компенсации расходов, а не на оплате услуг. Вспоминайте общий характер поездок и дружеские отношения с личностью.

За бытовые услуги:

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  • компенсация за помощь с переездом (друзья);
  • расчет за помощь в хозяйстве;
  • компенсация затрат времени на пособие.

Подчеркивайте помощь между друзьями и компенсацию затрат времени. Избегайте формулировок, напоминающих профессиональные услуги или регулярную деятельность.

Операции по собственным счетам

Перевод между собственными счетами — абсолютно законная операция, не подлежащая налогообложению и редко вызывающая вопросы у налоговой службы, так что можно писать:

  • перевод собственных средств между личными счетами;
  • пополнение собственной карты с накопительного счета;
  • перевод с валютного на гривневый собственный счет;
  • консолидация собственных средств на основном счете.

Перевод между своими счетами — самый безопасный тип операций. Четко указывайте собственность обоих счетов во избежание любых вопросов.

Аренда и коммунальные услуги

Платежи за жилищно-коммунальные услуги и аренду — обычные бытовые расходы, не вызывающие подозрений при правильном оформлении вроде:

  • оплата аренды жилья за март 2025 года;
  • расчет за коммунальные услуги (НАК Нафтогаз);
  • оплата за интернет (провайдер Киевстар);
  • компенсация затрат на электроэнергию.

Обязательно указывайте период оплаты и имя поставщика услуг. Это делает платеж максимально прозрачным и понятным для контролирующих органов.

Какие формулировки лучше не использовать:

  • за услуги;
  • за работу;
  • оплата за консультацию;
  • за товар;
  • гонорар;
  • вознаграждение.

Такие формулировки автоматически попадают в фокус налоговой как признак незарегистрированной предпринимательской деятельности. При их обнаружении вам придется доказывать разовый характер сделок и отсутствие систематичности.

Если же вам все-таки заблокировали счет в банке, можно воспользоваться советами банкира, что делать дальше.

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