Это не ошибка, а сознательный месседж: поздравление Пентагона с Днем флага США в российских цветах шокировало американцев

В США, где устроили военный парад в день рождения Дональда Трампа, против политики которого по стране прокатилась волна протестов, произошел очередной скандал. Министерство обороны США 14 июня опубликовало приветствие с Днем флага на своей официальной странице в соцсети X.

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«Почтим эмблему нашей страны и звезды и полосы, которые объединяют нас всех. Поднимая флаг нашей страны и размышляя о ценностях, которые он олицетворяет, давайте праздновать свободу, мужество и стойкость, которые делают нашу страну великой», — говорится в поздравлении.

Однако пользователи быстро заметили, что графика содержит элементы, напоминающие русский триколор.

На изображении, сопровождавшем приветствие, были красные и белые полосы с обеих сторон звезд, что создавало впечатление русского флага через синий фон между ними.

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«Это не ошибка, а сознательный месседж. На таком уровне подобных ляпов не делают» , — написал один из комментаторов в соцсетях.

Некоторые пользователи выразили возмущение, обвиняя дизайнеров в халатности или даже скрытых симпатиях к россии.

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На момент публикации новости официальной реакции Пентагона не последовало, а изображение оставалось без изменений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США несколько дней подряд продолжаются массовые протесты, вызванные миграционной политикой администрации Дональда Трампа. Демонстрации начались в Лос-Анджелесе после масштабных рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США, во время которых были задержаны десятки человек по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства. 14 июня, в день рождения Трампа, в Лос-Анджелесе на улицы вышли около 20 тысяч человек.

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