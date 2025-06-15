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Украина

На щите: Украине вернули тела 1200 павших героев

12:54 15 июня 2025
Состоялся очередной этап репатриационных мероприятий, фото Координационный штаб обращения с военнопленными

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела еще 1200 погибших защитников.

«Сегодня произошло продолжение репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. В Украину возвращено еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим» , — говорится в сообщении Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести. отметили в штабе.

Также в штабе поблагодарили за содействие Международный Комитет Красного Креста.

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В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

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Напомним, 14 июня состоялся четвертый этап обмена пленными между Украиной и рф. Подавляющее большинство освобожденных защитников находились в плену с 2022 года. Значительная часть из них попала к россиянам во время обороны Мариуполя. Большинство освобожденных защитников — это офицеры. Также часть освобожденных — младше 25 лет.

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