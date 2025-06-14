В субботу, 14 июня, состоялся очередной этап обмена пленными, о котором Украина и россия договорились во время второй встречи в Стамбуле.

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Очередная группа тяжелобольных, тяжелораненых и молодежи освобождена из российского плена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня состоялся очередной этап крупного обмена пленными в категории „раненые и тяжелобольные“ согласно договоренностям в Стамбуле. Координационным штабом по обращению с военнопленными возвращены из российской неволи защитники, имеющие ранения и проблемы со здоровьем» , — отметил он.

Сообщается, что в Украину вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, ДШУ, ВМС, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службы транспорта.

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По словам президента, подавляющее большинство освобожденных сегодня защитников находились в плену с 2022 года. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

Зеленский также отметил, что большинство освобожденных сегодня защитников — это офицеры. Также часть освобожденных — младше 25 лет.

Домой возвращаются украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.

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Освободившиеся из плена защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе.

Президент также добавил, что в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских пленных.



Напомним, 12 июня на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, ДШУ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

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