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«Ему не хватает безжалостности»: почему Гарри уходит в тень, пока Меган строит империю
Принц Гарри пытается найти свой путь, поскольку его жена Меган Маркл, несмотря на критику, продолжает свои сольные проекты после драматического разрыва с благотворительной организацией Sentebale, соучредителем которой был герцог Сассекский. В начале этого года он ушел с должности покровителя из-за напряженности с главой благотворительной организации доктором Софи Чандаукой, сообщает издание Аry news.
Доктор Чандаука обвинила герцога Сассекского в «масштабных притязаниях и травле» и назвала бренд Сассекса «токсичным». Гарри и Меган Маркл отрицают это. Скандал произошел после хаотического благотворительного мероприятия с поло во Флориде, где Меган Маркл неожиданно появилась вместе с Сереной Уильямс и съемочной группой Netflix.
Королевский эксперт Ричард Фицвильямс рассказал, что Гарри сейчас «запасной» в его отношениях с Меган Маркл, чьи карьерные амбиции, похоже, намного опережают планы герцога Сассекского. В то время как Меган Маркл занимается бизнесом и медиапроектами, Гарри, похоже, склоняется к благотворительности, сфере, где он когда-то преуспевал.
«У Меган есть амбиции миллиардера, — сказал Фицвильямс, — Но Гарри не хватает безжалостности. Его зона комфорта — это благотворительные организации».
После выхода из Sentebale принц Гарри сосредоточился на Invictus Games, Scotty's Little Soldiers и благотворительной организации HALO Trust, занимающейся борьбой с минами.
Между тем Меган Маркл запустила бренд стиля жизни, инвестировала в велнес-фирмы, вела подкасты и была ведущей собственного кулинарного шоу «С любовью, Меган». И все это почти без участия Гарри.
Фото: GettyImages144
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