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«Это печально, а она так старается»: отец раскритиковал образ Меган Маркл
Меган Маркл снова в центре внимания, но не из-за успеха ее сериала на Netflix, а благодаря родному отцу. Томас Маркл не колеблясь выразил свое недовольство тем, как она представляет себя перед камерой. По словам мужчины, дочь «никогда не была аутентичной», и все, что она делает, кажется «заранее спланированным и отрепетированным». Он добавил, что его дочь не спонтанна, черта, которую он считает необходимой для того, чтобы личность действительно обрела связь с аудиторией, пишет издание Eda tv.news.
«Кулинарные шоу ужасно скучны, если у ведущего нет к ним страсти», — сказал отец Маркл.
Он ссылался на то, что аудиторию привлекают те, кто выказывает радость от того, что делает.
Для него лучшие повара совершают ошибки, веселятся и остаются людьми, но не Меган.
«Она просто хочет быть идеальной. Это печально, потому что она старается быть в центре внимания», — добавил Томас.
Кроме своих мыслей о сериале, Томас Маркл также опроверг недавнее заявление Мегана о ее детстве. Меган вспомнила, что ее семья ужинала фастфудом или готовыми блюдами, что ее отец решительно опроверг. Томас сказал: «Иногда мы ели перед телевизором, какая семья не ест?» Он также заверил, что деньги никогда не были проблемой. Мужчина подчеркнул, что семья ела вне дома трижды в неделю, а остальное время заказывала еду на вынос.
Добавим, что скандалы продолжают сопровождать Меган Маркл. Недавно она попала в беду из-за комментария о деньгах, а раньше ее и принца Гарри обвинили в лицемерии.619
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