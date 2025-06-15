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Петров пост — 2025: какие запреты важно соблюдать
После того, как ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, даты некоторых церковных праздников сместились, в том числе день святых апостолов Петра и Павла — с 12 июля на 29 июня.
В этом году Петров (Апостольский) пост начинается в понедельник, 16 июня, и продлится до субботы, 28 июня.
В эти дни, как и во время многих отмечаемых церковью дней, существуют свои запреты. Традиционно неприветствуются ссоры и выяснения отношений, громкие застолья, в том числе и свадьбы. Также под запретом алкоголь. Разве что желающие могут выпить бокал вина в воскресенье. Пост — время, которое посвящалось молитвам, покаянию и благотворительности.
В Петров пост, который более мягкий, нежели, к примеру, Великий пост, разрешают есть рыбу и морепродукты, грибы, овощи, фрукты, злаки, а также горячую пищу с растительным маслом. В среду и пятницу рекомендуется сухоедения: хлеб, вода, соль, овощи и фрукты. Мясо, яйца и молочные продукты — под запретом все дни Петрова поста.
Материал о том, как отмечают день апостолов Петра и Павла и что строго запрещается делать в этот день, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото из Википедии, картина Эль Греко167
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