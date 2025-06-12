Жирная цель: украинские дроны ударили по военному заводу в Подмосковье

В ночь на 12 июня Силы обороны поразили в россии еще один завод ВПК, продукция которого используется в российских ракетах.

Речь идет о заводе «Резонит» в Московской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

ВІДЕО ДНЯ

«В рамках снижения способностей противника по изготовлению высокотехнологичного вооружения и техники, в ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора», — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что результаты огневого поражения уточняются.

РЕКЛАМА

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко назвал пораженный «Резонит» в технопарке «Зубово» жирной целью.

Завод расположен около 40 километров от центра Москвы. На базе технопарка работают предприятия, связанные с разработкой и модернизацией электроники, микросхем, систем навигации и элементов ракетного и морского вооружения.

«Резонит» специализируется на изготовлении многослойных печатных плат, гибких и гибко-жестких плат, высокоточной микроэлектроники.

РЕКЛАМА

В частности, печатные платы 7-го класса точности, производимые «Резонитом», используются в аэрокосмической и оборонной промышленности.

«Платы, изготовленные на Резоните», интегрируются в системы управления полетом, навигации, наведения и передачи данных. В частности: в ракеты Искандер, Калибр, Х-101, дроны Орлан-10, Ланцет, Куб, а также в блоки наведения артиллерийских систем" , — уточнил Коваленко.

Напомним, на днях, после «визита» «добрых» дронов, загорелся оборонный завод в российских Чебоксарах, производящий антенны и электронику для крылатых и баллистических ракет врага.



А 8 июня масштабный пожар разразился в оккупированном Мелитополе в районе завода «Гидромаш», который россияне превратили в свою ремонтную и военную базу.

РЕКЛАМА

129

Читайте нас в Facebook