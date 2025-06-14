Скоро ждите новую социальную помощь: кто сможет с июля получать по 4500 грн ежемесячно

На фоне реформы пенсионной системы, которая должна стартовать в июле, в Украине будет введена единая базовая выплата в размере 4 500 гривен вместо нескольких отдельных пособий малообеспеченным семьям, пенсионерам без стажа, людям с инвалидностью и другим категориям.

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Об этом рассказала юрист горячей линии ОО «Донбасс СОС» Богдана Гончар.



По ее словам, в Кабмине отмечают, что цель программы — обеспечить государственную поддержку малообеспеченных и других уязвимых категорий (семей, имеющих низкий доход) через единую цифровую выплату вместо нескольких отдельных пособий.

Регистрация на помощь не будет производиться автоматически. Обязательно нужно подать заявление. Для этого есть два способа:

- через мобильное приложение или веб-портал «Дія» (удобнее всего);

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- в органах Пенсионного фонда Украины, если есть технические трудности с «Дією».

Кроме самого заявления, система автоматически проверяет данные о доходах, составе семьи и т. п. , поэтому предоставлять документы вручную обычно не нужно.

Регистрация будет проходить в два этапа. С 1 июля 2025 подавать заявление о намерении и заявление о назначении базовой социальной помощи могут те семьи или лица, которые на дату обращения уже получают один из таких видов государственной поддержки:

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- социальную помощь малоимущим семьям;

- помощь на детей одиноким матерям;

- помощь на детей, воспитывающихся в многодетной семье;

- временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или место их проживания неизвестно.

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С 1 октября 2025 года к этой возможности приобщаются все другие лица и семьи, которые не входят в вышеперечисленные группы, но отвечают всем требованиям и критериям Порядка (наличие гражданства или законные основания пребывания в Украине, доход на уровне ниже установленного порога и т. п. ).

4500 грн — это базовая сумма пособия на одного человека в месяц. Однако она может увеличиваться с учетом следующих факторов:

- количество членов домохозяйства — помощь рассчитывается на всех;

- возраст членов семьи (на детей и пенсионеров сумма может быть другой);

- наличие инвалидности;

- наличие справки о взятии на учет ВПЛ;

- доходы домохозяйства;

- наличие других государственных выплат (помощь не может «удваиваться» с другими программами).

По словам Богданы Гончар, для переселенцев эта программа:

- позволяет получить выплату независимо от возраста или трудоспособности, в случае необходимости;

- упрощает подачу заявления;

- позволяет ВПЛ, потерявших право на помощь по другим программам, претендовать на базовую поддержку.

Однако переселенцы, уже получающие выплаты (2200/3000 грн), не могут одновременно получать и эту базовую помощь.

Экспериментальный проект продлится до 1 июля 2027 года. Но он реализуется в два этапа:

Первый этап — до 31 декабря 2025 года.

«Это пилотная фаза, во время которой тестируется сам механизм предоставления помощи для отдельных категорий лиц. Именно в этот период отрабатывается процедура подачи заявлений, проверки данных, технические решения (в частности, подача через „Дію“)» , — говорит Богдан Гончар.

Второй этап — с 1 января 2026 года по 1 июля 2027 года.

В этот период предусмотрено постепенное расширение программы на другие целевые группы. Это будет этап доработки, адаптации и подготовки к возможному внедрению программы на постоянной основе.

«Что будет после 1 июля 2027 года — пока не определено. Все зависит от результатов эксперимента, в частности — насколько эффективной и востребованной окажется эта модель помощи», — отмечает юрист.

Напомним, ранее легенда украинского ТВ рассказала о своей пенсии.

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