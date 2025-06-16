Борьба с фитофторой у томатов: какие ошибки нельзя допускать — советы аграриев (видео)

Фитофтороз — одно из самых распространенных грибковых заболеваний пасленовых культур (томатов, картофеля, перца, баклажанов), которое встречается по всей Украине.

ВІДЕО ДНЯ

«Без своевременной защиты заболевание может повредить до 70% урожая, а при раннем заражении — даже полностью его уничтожить», — предупреждает сайт с советами для аграриев.

В сети советуют использовать несколько методов борьбы с фитофторой.

В частности, листья помидоров опрыскивают молочной сывороткой. Для этого молочную сыворотку разводят в равных пропорциях с водой, обрабатывать можно каждый день.

РЕКЛАМА

Еще одно средство — настой чеснока с марганцовкой. Готовится настой так: 100 г чеснока заливают одним стаканом воды и настаивают в течение суток. Раствор процеживают, доводят объем до 10 литров водой, добавляют 1 г марганцовки. Опрыскивать таким раствором можно каждые 10 дней.

Также можно посыпать пеплом межрядье помидоров через неделю после их посадки. Затем повторять процедуру при завязывании плодов.

Еще один популярный способ борьбы с болезнью — опрыскивание раствором молока с йодом. Один литр обезжиренного молока разводят в 10 литрах воды, добавляют 15 капель йода, опрыскивают растения каждые две недели.

РЕКЛАМА

В то же время ведущий YouTube-канала «Все свое» (почти 100 тысяч подписчиков) не советует доверять «народным» методам, ведь они не действуют в течение длительного времени. По его мнению, при борьбе с фитофторозом следует применять контактно-системное средство (обработку химикатами). При этом указывается на главную ошибку огородников — нельзя ждать, когда томат заболеет. Обрабатывать нужно еще здоровые растения.

Свой вариант перечня препаратов для борьбы с фитофторой назвал и ведущий канала «Агростарт».

РЕКЛАМА

Напомним, ранее огородница из Одессы рассказывала, как спасает томаты от гнили и плесени с помощью аспирина.

Фото Pixabay

194

Читайте нас в Facebook