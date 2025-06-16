- 16.06 23:58 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 16.06 22:28 Как выбрать финики: есть фактор, который вы не учитываете
- 16.06 22:01 Невероятно вкусные вяленые овощи: по этому рецепту готовятся легко и просто
- 16.06 21:31 Латиноамериканский двойник Бритни Спирс — фаворитка на роль в биографическом фильме о певице
- 16.06 21:01 Как проверить, была ли клубника опрыскана: этот способ «расскажет» вам правду
- 16.06 20:44 «Штрудель с лососем, поданный с соусом из сметаны с цедрой лимона и укропом, — это невероятно вкусно», — кулинар Оксана Вознюк
- 16.06 20:32 «Защищал страну на Курском и Сумском направлениях»: российские оккупанты убили защитника с Житомирщины
- 16.06 20:06 Курино-овощной пирог: такой сочный, что аж тает во рту
- 16.06 19:54 Близнецам — «Королева Пентаклей», Весам — «Солнце», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июня
- 16.06 19:45 Глаз невозможно отвести: сеть в восторге от Натальи Могилевской в купальнике
- 16.06 19:32 На сцену возвращаться не планирует: стало известно, грозит ли Алле Пугачевой запрет на въезд в Латвию
- 16.06 19:18 Минимум полтора года: сколько времени уйдет у рф на ремонт поврежденных самолетов Ту-160М
Борьба с фитофторой у томатов: какие ошибки нельзя допускать — советы аграриев (видео)
Фитофтороз — одно из самых распространенных грибковых заболеваний пасленовых культур (томатов, картофеля, перца, баклажанов), которое встречается по всей Украине.
«Без своевременной защиты заболевание может повредить до 70% урожая, а при раннем заражении — даже полностью его уничтожить», — предупреждает сайт с советами для аграриев.
В сети советуют использовать несколько методов борьбы с фитофторой.
В частности, листья помидоров опрыскивают молочной сывороткой. Для этого молочную сыворотку разводят в равных пропорциях с водой, обрабатывать можно каждый день.
Еще одно средство — настой чеснока с марганцовкой. Готовится настой так: 100 г чеснока заливают одним стаканом воды и настаивают в течение суток. Раствор процеживают, доводят объем до 10 литров водой, добавляют 1 г марганцовки. Опрыскивать таким раствором можно каждые 10 дней.
Также можно посыпать пеплом межрядье помидоров через неделю после их посадки. Затем повторять процедуру при завязывании плодов.
Еще один популярный способ борьбы с болезнью — опрыскивание раствором молока с йодом. Один литр обезжиренного молока разводят в 10 литрах воды, добавляют 15 капель йода, опрыскивают растения каждые две недели.
В то же время ведущий YouTube-канала «Все свое» (почти 100 тысяч подписчиков) не советует доверять «народным» методам, ведь они не действуют в течение длительного времени. По его мнению, при борьбе с фитофторозом следует применять контактно-системное средство (обработку химикатами). При этом указывается на главную ошибку огородников — нельзя ждать, когда томат заболеет. Обрабатывать нужно еще здоровые растения.
Свой вариант перечня препаратов для борьбы с фитофторой назвал и ведущий канала «Агростарт».
Напомним, ранее огородница из Одессы рассказывала, как спасает томаты от гнили и плесени с помощью аспирина.
Фото Pixabay194
Читайте нас в Facebook
Близнецам — «Королева Пентаклей», Весам — «Солнце», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июня