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Только одна таблетка — и томаты не болеют: аптечный секрет для бешеного урожая
Украинские дачники и фермеры продолжают делиться с коллегами собственныминоу-хау, которые помогают им облегчить «битву за урожай». И вместе с фермером-специалистом из Харьковщины, посоветовавшим выращивать кабачки в шинах, о своем опыте рассказала блоггерша, ведущая социальные сети как «Городница из Одессы».
«Когда на помидорах появляются завязи, и когда они впоследствии наливаются, я обязательно делаю несколько профилактических опрыскиваний» , — рассказывает госпожа огородница.
Для здорового роста и защиты от болезней она использует обычное дешевое аптечное средство в почти каждой домашней аптечке и помогает обезопасить томаты от гнили, плесени, и является биостимулятором роста растений и помогает укреплению их иммунитета. Это средство — аспирин или действующее ацетилсалициловое вещество.
Это средство имитирует химический триггер, запускающий естественную защитную реакцию томатов, и томаты растут более здоровыми. Опрыскивание раствором ацетилсалициловой кислоты запускает их природные защитные системы, борющиеся с бактериями грибками, вирусами с болезнями и угрозами на ранней стадии.
Раствор блоггерка готовит очень простой: одну таблетку ацетилсалициловой кислоты в дозировке 500 мг она измельчает и растворяет в двух годах воды. Также в раствор можно добавить несколько капель жидкого мыла. Опрыскивать этим раствором необходимо раз в две недели, когда плоды томатов уже появились на кустах. Обычно блоггер делает 2−3 опрыскивания за сезон, не больше. Лучше это делать в утреннее или вечернее время, когда на растения не падают прямые солнечные лучи.
Еще одна агроблогерша рассказала, как борется с серой гнилью на клубниках.
Раньше «ФАКТЫ» писали, как вырастить рекордно большой урожай томатов.16
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