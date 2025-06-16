- 16.06 23:58 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 16.06 22:28 Как выбрать финики: есть фактор, который вы не учитываете
- 16.06 22:01 Невероятно вкусные вяленые овощи: по этому рецепту готовятся легко и просто
- 16.06 21:31 Латиноамериканский двойник Бритни Спирс — фаворитка на роль в биографическом фильме о певице
- 16.06 21:01 Как проверить, была ли клубника опрыскана: этот способ «расскажет» вам правду
- 16.06 20:44 «Штрудель с лососем, поданный с соусом из сметаны с цедрой лимона и укропом, — это невероятно вкусно», — кулинар Оксана Вознюк
- 16.06 20:32 «Защищал страну на Курском и Сумском направлениях»: российские оккупанты убили защитника с Житомирщины
- 16.06 20:06 Курино-овощной пирог: такой сочный, что аж тает во рту
- 16.06 19:54 Близнецам — «Королева Пентаклей», Весам — «Солнце», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июня
- 16.06 19:45 Глаз невозможно отвести: сеть в восторге от Натальи Могилевской в купальнике
- 16.06 19:32 На сцену возвращаться не планирует: стало известно, грозит ли Алле Пугачевой запрет на въезд в Латвию
- 16.06 19:18 Минимум полтора года: сколько времени уйдет у рф на ремонт поврежденных самолетов Ту-160М
«Любим тебя»: появились новые фото принца Уильяма с детьми по случаю Дня отца (фото, видео)
Накануне в Великобритании, как и в Украине, отмечали День отца. И, конечно же, королевская семья, каждый из членов которой постоянно становится «звездой соцсетей», не могла не поздравить принца Уильяма.
По этому случаю в официальном инстаграмме принца и принцессы Уэльских были опубликованы новые фото будущего короля с детьми.
На первом фото (главное) Уильям обнимает 11-летнего принца Джорджа, 10-летнюю принцессу Шарлотту и 7-летнего принца Луи, глядя в камеру.
На втором отец и его трое детей играют в траве. Автор снимков — фотограф Джош Шиннер.
«Счастливого Дня отца, папа (до и после)! Мы любим тебя, твои Д, Ш и Л», — подписаны фотографии.
А днем ранее в Великобритании прошел парад по случаю дня рождения Чарльза III, на котором присутствовали Уэльские с детьми.
В параде приняли участие более тысячи солдат, около 300 музыкантов и 200 всадников.
Напомним, ранее будущая королева Великобритании Кейт Миддлтон нарушила дресс-код и отказалась обувать кроссовки.
Фото с Instagram262
Читайте нас в Facebook
Близнецам — «Королева Пентаклей», Весам — «Солнце», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июня