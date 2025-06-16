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«Любим тебя»: появились новые фото принца Уильяма с детьми по случаю Дня отца (фото, видео)

10:26 16 июня 2025
Герцог Уэльский с детьми в День отца. Фото із Instagram

Накануне в Великобритании, как и в Украине, отмечали День отца. И, конечно же, королевская семья, каждый из членов которой постоянно становится «звездой соцсетей», не могла не поздравить принца Уильяма.

По этому случаю в официальном инстаграмме принца и принцессы Уэльских были опубликованы новые фото будущего короля с детьми.

На первом фото (главное) Уильям обнимает 11-летнего принца Джорджа, 10-летнюю принцессу Шарлотту и 7-летнего принца Луи, глядя в камеру.

На втором отец и его трое детей играют в траве. Автор снимков — фотограф Джош Шиннер.

Принц Уильям с детьми. Фото из Instagram

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«Счастливого Дня отца, папа (до и после)! Мы любим тебя, твои Д, Ш и Л», — подписаны фотографии.

А днем ранее в Великобритании прошел парад по случаю дня рождения Чарльза III, на котором присутствовали Уэльские с детьми.

В параде приняли участие более тысячи солдат, около 300 музыкантов и 200 всадников.

 

Напомним, ранее будущая королева Великобритании Кейт Миддлтон нарушила дресс-код и отказалась обувать кроссовки.

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Фото с Instagram

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