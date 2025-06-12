Кейт Миддлтон нарушила дресс-код и… отказалась от кроссовок

Несмотря на то, что принц Уильям и Кейт Миддлтон уже 14 лет вместе, они чувствуют себя счастливыми. К тому же супруги делают все для того, чтобы продолжать нравиться друг другу.

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Иногда доходит до смешного, пишут зарубежные СМИ.



Так, на днях принцесса стала гостьей нового музея искусств в Лондоне. Для посещения локации принцесса Уэльская выбрала классический костюм с брюками.

А вот с обувью на этот раз Кэтрин немного прогадала. Вопреки рекомендации руководства музея, которое убедительно просит женщин не надевать на экскурсию туфли на каблуке (в музее на полу много отверстий), она надела высокие шпильки.

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Конечно, Кейт заявила, что каблуки для нее часто лучше, чем кроссовки или лоферы. Но уже после мероприятия призналась журналистам, что принц Уильям всегда делает ей комплименты, когда видит ее в обуви на шпильке.

На важные мероприятия Кейт Миддлтон часто надевает серьги принцессы Дианы, что тоже очень нравится принцу Уильяму.

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