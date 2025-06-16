Бекхемы протянули «оливковую ветвь мира» сыну Бруклину, но не получили ответ

После вручения Чарльзом III наград от Королевского фонда Дэвид Бекхэм был посвящён в рыцари — а именно этого он ждал многих лет. Конечно, в тот же день его поздравили супруга Виктория, дочь Харпер и сыновья Ромео и Круз. К сожалению, никак не отреагировал на произошедшее старший сын Бруклин.



Впрочем, Дэвид и Виктория решили не «притворяться обиженными» и использовать все возможности для примирения. Так, вчера по случаю Дня отца они опубликовали в соцсетях серию архивных семейных снимков. При этом в постах они отметили всех своих детей, включая Бруклина. Кроме того, Дэвид написал о том, как много значит для него отцовство: «Это самая важная и самая любимая работа. Я так горжусь всеми вами. Как ваш отец (простите, мальчики) всегда говорит: я всегда буду на вашей стороне, что бы ни случилось».

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В свою очередь, Виктория поблагодарила мужа за то, что он прекрасный отец, и отметила, что именно это помогло им вырастить таких прекрасных детей. "Мы так сильно вас любим, Бруклин, Ромео, Круз, Харпер", - добавила она.

Многие фолловеры Дэвида и Виктории написали в комментариях, что понимают намерение родителей. «Видимо, это оливковая ветвь. Будем надеяться, что Бруклин ее примет», — пишет один из фолловеров Виктории Бекхэм.

Ромео и Круз оперативно отметились в комментариях под постом отца, поздравив его с праздником. А вот Бруклин в течение вчерашнего дня ничего не написал, чем, вероятно, в очередной раз огорчил родителей.

Отметим, что раскол в семье Бекхэмов произошел из-за того, что жена Бруклина, Никола Пельтц, не поладила с его близкими. Конфликт начался еще во время подготовки к свадьбе: Никола тогда отказалась идти к алтарю в платье Victoria Beckham, а ее будущая свекровь, по слухам, слишком активно вмешивалась в подготовку к торжествам.

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Напомним, что День отца отметили и в королевской семье Великобритании. Так принц Уильям обнародовал новую фотосессию со своими тремя детьми.

Фото со страницы Дэвида Бекхэма в соцсетях

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