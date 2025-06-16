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Любовь сильнее ракет: в Сети обсуждают свадьбу внучки последнего шаха Ирана, которая вышла замуж за еврея
На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном в Сети начали обсуждать свадьбу внучки последнего шаха Ирана, Мохаммеда Резы Пехлеви, Иман Пехлеви.
На днях 31-летняя Иман вышла замуж за своего бойфренда Брэдли Шермана — американского бизнесмена еврейского происхождения, руководителя партнерств в компании Matternet, занимающейся коммерческой доставкой дронов, пишет Vogue Arabia.
Торжество состоялось во Франции и включало в себя элементы персидских традиций, переосмысленных в современном ключе. К алтарю Иман шла в кастомном платье Elie Saab, которое в течение празднования трансформировалось в три разных образа.
«Свадьба ознаменовала не только союз двух людей, но и трогательное смешение культур, поколений и мировых влияний», — пишет издание.
Отметим, что шах Ирана, Мохаммед Рез Пехлеви, был свергнут в результате Исламской революции 1979 года — после этого он вместе с семьей эмигрировал из Ирана. Его старший сын Реза, ранее носивший титул наследника, сейчас живет в США и открыто критикует правительство Исламской Республики, называя себя сторонником демократического и светского Ирана.
«Пока по Ближнему Востоку летают ракеты, в Европе женятся арабы и евреи, и это дает надежду, что в конце концов мир и любовь победят войну», — написали в социальной сети подписчики Иман.
Напомним, что в ночь на 13 июня израильская армия нанесла удары, в частности, по военным объектам Ирана. После этого страны стали обмениваться массированными ударами с воздуха.
Фото из Instagram375
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