Атака Израиля на Иран лишает руководителя кремля владимира путина ключевого инструмента в его украинской дипломатии.

«путин неоднократно пытался запихнуть российское влияние на Иран под нос президента США Дональда Трампа, чтобы решить ядерный вопрос в лучших интересах США, — говорит Максимилиан Терхалле, приглашенный исследователь Стэнфордского университета и Кильского института политики безопасности, в интервью Die Welt. — Остается непонятным, действительно ли у путина был такой интерес».

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В любом случае, добавил аналитик, путин хотел бы, чтобы США считали Украину второстепенным вопросом.

«Это была цена. И израильский удар теперь лишил россиян этой свободы действий. Соглашение типа: я решу иранскую проблему за вас, вы сделаете мне большие уступки в Украине — это не обсуждается. И это хорошо для Европы, хорошо для Украины», — сказал подполковник запаса.

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