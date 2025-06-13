Атаковали с тайной базы дронов в Иране: детали масштабной операции «Нация львов» Израиля против режима в Тегеране

В ночь на 13 июня Израиль нанес масштабный удар по военным объектам Ирана в рамках операции «Нация львов»

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя израильской разведки, спецслужбы Израиля готовили эту атаку несколько лет, разворачивая на территории Ирана скрытые ударные системы и мобильные комплексы высокоточного огня.

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По словам информированного источника, операция включала три ключевые фазы:

Развертывание мобильных систем огня: израильские спецслужбы установили их в центре Ирана возле комплексов ПВО, активировав одновременно с началом атаки.

Скрытые ударные системы: агенты «Моссада» тайно ввезли в Иран ударные установки, размещенные на транспортных средствах и задействованные 13 июня для уничтожения иранских систем ПВО, что обеспечило израильским самолетам господство в воздухе.

База ударных дронов: недалеко от Тегерана была создана скрытая база дронов, которые сегодня атаковали на базе Эспаджабад пусковые установки баллистических ракет класса «земля-земля», нацеленных на Израиль.

По сообщениям израильской армии, во время первого этапа операции израильская авиация нанесла удар по ракетам и высшему командному составу иранской армии специально, чтобы предотвратить немедленную реакцию Тегерана. В операции принимали участие 200 истребителей, нанесших удары по более чем 100 целям на территории Ирана. В результате атаки были ликвидированы трое высших военных командиров иранского режима, в том числе командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голам-Али Рашид.

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Израильские военные заявили, что не имели иного выбора, поскольку Иран приближается к точке невозвращения в своей погоне за ядерным оружием. В ответ на атаку Тегеран заявил, что выходит из ядерного соглашения с США.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о готовности подписать с Вашингтоном соглашение о прекращении производства ядерного оружия в обмен на снятие санкции в Тегеране заявили в середине мая.

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