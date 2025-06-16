За водопровод до Кривого Рога из госбюджета переплатили более 3 млрд грн, или почти 39%, — СМИ

Во время строительства водопровода до Кривого Рога подрядчику переплатили более 3 млрд грн. Об этом говорится в расследовании РБК-Украина.

ВІДЕО ДНЯ

В частности, подрядчик построил лишнюю насосную станцию стоимостью более 287 млн грн.

«Технические эксперты из государственного института установили, что НС-1 и НС-2 полностью покрывают потребность в подъеме воды, согласно расчетной производительности 4200 м³/час. Мощностей насосных агрегатов достаточно для подачи проектного расхода воды без строительства НС-3», — говорится в расследовании.

Кроме этого, было проложено 4 трубы разного диаметра, вместо двух. Различные по диаметру и материалам изготовления трубы — это дополнительная нагрузка и потенциальная разбалансировка всей системы. А еще четыре трубы — это плюс отдельные ветви, стыки, фланцы, арматура, сварка, технадзор.

РЕКЛАМА

«Согласно предварительным выводам технической части, которые касаются определения количества и диаметров трубопроводов, проведенный анализ стоимости согласно договорной цены показывает, что ориентировочная сумма завышения стоимости составляет 1 817 702 988 грн», — отмечается в расследовании.

Также 467 млн грн было переплачено из-за превышения максимального расстояния для доставки материалов. Например, песок вместо максимально допустимых 80 км доставляли за 264 км, переплатив 273 млн грн, а за шлак переплатили 94 млн грн.

Сейчас существует уголовное производство относительно отмывания средств на проекте «Ингулец — Южное водохранилище», в котором фигурирует «Автомагистраль-Юг».

РЕКЛАМА

Согласно данным Единого реестра судебных решений, Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 12 024 000 000 000 774 от 19.04.2024 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением группой лиц) по фактам вероятного отмывания средств на проекте строительства криворожского водопровода. Согласно информации уголовного дела, дельцы легализовали товарно-материальные ценности на общую сумму 187 млн грн и занизили налог на добавленную стоимость на общую сумму 20,5 млн грн.

Напомним, за 26 км водопровода Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области заплатила около 7,7 млрд грн без конкурса. Строила объект компания «Автомагистраль-Юг» одесского бизнесмена Александра Бойко.

Фирму связывают с бывшим публичным куратором «Большого строительства», экс-советником главы Днепропетровской ОГА Юрием Голиком, который является фигурантом дела о разглашении данных досудебного расследования НАБУ.

РЕКЛАМА

77

Читайте нас в Facebook