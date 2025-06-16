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- 14:07 «Отсутствуют доказательства участия в боевых действиях»: с активиста Шабунина взыщут налоговый долг в 126 тыс. грн
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«Отсутствуют доказательства участия в боевых действиях»: с активиста Шабунина взыщут налоговый долг в 126 тыс. грн
Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы о взыскании налогового долга с блогера и активиста Виталия Шабунина на сумму 126,4 тыс. грн. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.
Как отметил журналист и военнослужащий Владимир Бойко, Виталий Шабунин объявил сбор средств на восстановление своего дома после пожара, произошедшего ещё в 2020 году.
«Действительно ли люди переводили ему деньги, либо таким образом Шабунин лишь легализировал свои средства — достоверно неизвестно. Однако точно известно, что из полученных денежных подарков Шабунин должен был уплатить 227 тыс. 438 грн 92 коп. налога на доход, а он погасил лишь 101 тыс. грн», — подчеркнул журналист.
В связи с этим Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве начислило Шабунину налоговое обязательство в размере 126 438,92 грн.
Как сообщает Бойко, остальные налоги активист платить отказался. Когда началось полномасштабное вторжение, появился и дополнительный повод: Шабунин заявил, что мобилизовался в ряды ВСУ. Однако, как указано в решении, суд не нашёл подтверждений того, что активист «принимал непосредственное участие в боевых действиях, которые препятствовали ему выполнить налоговые обязательства, которые он самостоятельно задекларировал ещё за 2020 год».
«Шабунин, на деле вовсе не принимавший участия в боевых действиях, сейчас командует отделениями полевого механизированного хлебозавода продовольственного склада 218-го объединённого центра обеспечения сил логистики ВСУ в Харькове. Он получил 345 тыс. 070 грн денежного обеспечения в качестве военнослужащего и 2 млн 334 тыс. 119 грн прибыли от предпринимательской деятельности. Что это за воинская служба, когда мобилизованный вовремя войны занимается предпринимательством?» — отмечает Бойко.
Напомним, что ГБР также проводит ряд уголовных процессов в отношении Шабунина: в частности, по уклонению от мобилизации, подделке документов Национального агентства по предотвращению коррупции, незаконном использовании гуманитарной помощи и присвоении джипа Nissan Pathfinder.99
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