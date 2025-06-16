21-летняя аргентинская звезда Миа Сагьер Маркуцци попала в заголовки газет благодаря своему потрясающему сходству с поп-легендой Бритни Спирс, которая недавно оказалась в центре очередного скандала. Миа стала новой одержимостью интернета. Как пишут СМИ, Миа обладает настоящим талантом, магнетическим присутствием на экране и пылким желанием поддержать весь этот ажиотаж.

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И теперь, когда ходят слухи о биографическом фильме Бритни Спирс, возможно, основанном на ее мемуарах «Женщина во мне», фанаты всячески стремятся, чтобы Миа получила главную роль.

Видео о превращении Мии в безупречный образ Бритни, собрало более 16 миллионов просмотров, и это количество растет. Одну секунду — она непринужденна и уютна, в следующую — она полностью реалистична, как на красной дорожке MTV VMA 2001 года.

Сходство жуткое. Настолько абсолютное, что подписчики завалили комментариями: от «Бритни, это ты?» до «Кто-нибудь, наймите ей агента. Немедленно».

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Помимо белокурых кудрей и пухлых губ поп-принцессы, Миа имеет серьезный художественный опыт. Она — дочь Фернана Сагьера, директора аргентинского медиагиганта La Nación, и Памелы Маркуцци, дизайнера бренда роскошных ювелирных изделий La Médaille.

После обучения в Школе искусств Тиш при Нью-Йоркском университете, одной из лучших стартовых площадок для актеров и исполнителей, она строила свою карьеру шаг за шагом. Она подписала контракт с крупным модельным агентством и завоевала серьезную онлайн-базу поклонников, имея более 80 000 поклонников в TikTok и растущее присутствие в Instagram. И да, она действительно умеет петь и играть, отмечает издание Hola.

Хотя Голливуд официально не объявил кастинг для биографического фильма «Женщина во мне», интернет уже сделал свой выбор. Фанаты массово отмечают Universal Pictures, умоляя взять на роль Мию. В недавнем интервью она сказала: «Я сделаю все возможное, чтобы меня выбрали». И учитывая, что глобальная фан-база уже поддерживает эту мечту, она не выглядит такой уж и нереальной.

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Ранее сообщалось, что Бритни Спирс показала танец в красном мини-платье с экстремально глубоким декольте.

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