43-летняя принцесса поп-музыки, эпатажная Бритни Спирс летела из мексиканского Кабо-Сан-Лукас в Лос-Анджелес 22 мая. В самолете она немного выпивала и внезапно закурила сигарету. Певице немедленно сказали потушить сигарету, что она и сделала, но позже, после приземления, ей все равно было сделано предупреждение. Источник также утверждает, что это не первый случай, когда певица получала предупреждение. Когда инцидент попал в заголовки газет, Спирс поделилась своей точкой зрения на произошедшее, пишет geo.tv.

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«Я вчера!!! Это на самом деле невероятно смешно!!! — написала Спирс в посте к видео из самолета. — В некоторых самолетах, на которых я была, курить по большей части нельзя, но этот был другим, потому что подставки для напитков были снаружи кресла!!! Признаюсь, это был первый раз, когда я пила ВОДКУ!!! Клянусь, я чувствовала себя такой УМНОЙ!!! Я подумала: „Ого, что там, черт возьми!!!“ Я чувствовала себя такой ясной и умной!!! И сказала, что так сильно хочу сигарету!!!»

После этого певица уточнила, что не она была инициатором этого.

«Моя подруга положила мне ее в рот и подожгла, так что я подумала: «О, ЭТО САМОЛЕТ, ГДЕ МОЖНО КУРИТЬ!!!«

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Однако обладательница премии «Грэмми» извинилась, назвав обращение бортпроводников «несколько чрезмерным».

Она также выдвинула несколько обвинений в отношении одной из стюардесс, назвав ее «странной» и заявив, что та «вторглась» в ее личное пространство.

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«Я извиняюсь перед всеми, кого оскорбила, но стюардессы всегда следят за тем, чтобы я была в конце самолета!!! — написала Спирс. — Я думала, что они приветствуют меня, и подумала: „ВАУ, я чувствую себя особенной!!! Я никогда не была в международном аэропорту!!! Я что, знаменитая что ли???“ Стюардесса вызвала должностных лиц, потому что я выкурила сигарету!!! И смутила меня, что, черт возьми, было уже слишком, но она не полюбила меня, как только села в самолет!!! Никого не было в самолете первые 20 минут, и она не разрешала мне вставать с места, я хотела встать!!! Она вела себя так странно, чтобы убедиться, что я села, и это было странно!!! Мне не понравилось, как она пристегнула меня ремнем безопасности и вторглась в мое пространство!!!»

Добавим, что Спирс находилась под опекой в течение 13 лет из-за проблем с психическим здоровьем после серии тревожных инцидентов в начале 2000-х годов. Отец звезды, Джейми Спирс, был опекуном ее имущества. Певица выиграла суд о прекращении опеки в ноябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что таинственным сообщением Бритни Спирс вновь ошеломила поклонников.

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