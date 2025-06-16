Украинцы с инвалидностью могут получить до 800 тыс. грн: что нужно сделать

Из-за нападения россии в Украине растет количество пострадавших от агрессии, включая людей, ставших инвалидами. Многие из них могут получить от государства от 200 до 800 тыс. грн компенсации. Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

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Средства предоставляются на основании закона № 2980-IX, регулирующего выплаты пострадавшим в связи с вредом, причиненным жизни и здоровью.

Кто имеет право на выплату

Право на компенсацию имеют:

сотрудники объектов критической инфраструктуры;

государственные служащие;

должностные лица органов местного самоуправления.

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Помощь оказывается только в том случае, если они получили инвалидность из-за военных действий после 24 февраля 2022 года.

Размер выплаты зависит от группы инвалидности:

800 тыс. грн — при І группе;

500 тыс. грн — при ІІ группе;

200 тыс. грн — при III группе.

Кроме того, предусмотрена выплата в размере 1 млн грн в случае гибели или смерти указанных категорий граждан. Получателями компенсации в этом случае могут быть их близкие родственники.

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Срок подачи заявления и порядок оформления

Подать заявление на получение выплаты можно в течение трех лет с момента установления группы инвалидности.

Оформить помощь можно:

лично в ближайшем отделении Пенсионного фонда Украины,

через законного представителя,

или онлайн — через портал электронных услуг ПФУ.

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Необходимые документы:

паспорт и идентификационный код;

акт расследования или спецрасследования;

документы, подтверждающие родство (в случае смерти);

справка об обучении (для лиц до 23 лет);

справка к акту медосмотра (для подтверждения инвалидности);

судебные решения о недееспособности/назначении опекуна (при необходимости);

свидетельство о смерти;

заключение судебно-медицинской экспертизы с указанием причины смерти;

заверенное судебное решение или нотариально заверенное соглашение, подтверждающее содержание погибшего.

Правовая основа

Порядок назначения и выплат компенсаций установлен постановлением Кабинета Министров Украины № 1396 от 27 декабря 2023 года. Именно он определяет процедуру получения помощи за ущерб, причиненный работникам критической инфраструктуры, госслужащим и представителям местного самоуправления в результате военной агрессии россии.

Напомним, ранее эксперт Сергей Коробкин объяснил, кто может считаться малоимущим лицом и, соответственно, рассчитывать на помощь от государства.

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