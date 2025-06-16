Пенсионеру отказывают в помощи: эксперт объяснил, кто относится к категории малообеспеченных лиц

С начала июля в Украине будет введена единая базовая выплата в размере 4 500 гривен вместо нескольких отдельных пособий малообеспеченным семьям, пенсионерам без стажа, людям с инвалидностью и другим уязвимым категориям.



В то же время одинокие пенсионеры в возрасте от 60 лет чаще всего получают отказы в ответ на заявления о предоставлении материальной помощи. Об одном из таких случаев рассказывает эксперт по пенсионному праву издания «На пенсии» Сергей Коробкин.

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«Ключевой критерий малообеспеченности — это когда среднемесячный доход ниже прожиточного минимума. Поскольку вы получаете пенсию, которая по закону не может быть ниже прожиточного минимума, вас не считают малообеспеченным лицом. Именно поэтому в назначении помощи малоимущим вам отказано», — объясняет он.

Общий размер пенсии человека, обратившегося за разъяснением, составляет 2 833,20 гривны, в том числе: 2 361 гривна — размер минимальной пенсионной выплаты, равный размеру прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность; 472,20 грн — надбавка за проживание в горной местности (2361 грн х 20%).

«Конечно, в современных реалиях на указанную мизерную сумму прожить почти невозможно. Но если ваш ежемесячный доход не менее 2361 гривны, то, опираясь на действующее законодательство, государство не считает вас бедным человеком», — отмечает эксперт.

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Другими словами, «горная» надбавка сыграла злую шутку с человеком: из-за «дополнительных» денег он не может номинально считаться малообеспеченным и претендовать на специальные выплаты.

В то же время напомним, что список населенных пунктов, которые относятся к горным, может существенно сократиться. Соответственно, и количество людей, получающих государственные доплаты, также может уменьшится.

Фото Pixabay

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