Враг атаковал «шахедами» Одессу, Харьков и другие города: есть убитые и раненые

В Одессе в ночь на 1 мая прозвучало несколько взрывов на фоне вражеской воздушной атаки с применением ударных беспилотников. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

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По его информации, в районе города Одесса ближе к полуночи раздались взрывы. Также мэр информировал об угрозе, в частности, для центра города, а также для Большого фонтана и Хаджибейского района.

Городские паблики писали о серии взрывов в Одессе. Также в мониторинговых группах сообщали о работе ПВО из-за вражеской атаки «шахедов».

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Всего, по их информации, в городе было слышно по меньшей мере 12 взрывов на фоне дроновой атаки.

В свою очередь, руководитель Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что из-за вражеской атаки повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах вспыхнули пожары, ликвидированные спасателями.

Одна из поврежденных многоэтажек

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В результате удара два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Разрушение в городе. Фото из соцсетей

Впоследствии стало известно, что погибла пожилая пара, проживавшая на верхнем этаже пострадавшего дома вместе с овчаркой Джеком.

«Их дети сообщили об отсутствии контакта» , — написал он, показав фото дома, охваченного огнем.

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Дом, где жили погибшие. Фото ОВА

Разрушение в доме

К утру по уточненным данным, уже было известно о 15 пострадавших в результате российского дронового удара. Об этом сообщили в ГСЧС.

Также в ночь на 1 мая был атакован город Харьков. В частности, было зафиксировано попадание БПЛА противника в автозаправочную станцию (АЗС), в результате чего произошел пожар.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Харьковский городской голова рассказал, что по предварительным данным для удара по Харькову российские захватчики могли использовать беспилотник типа «Молния».

«Имеем попадание вражеского БПЛА — предварительно — „Молнии“ на границе Киевского и Салтовского районов. На месте попадания пожар», — говорится в публикации Терехова на Telegram-канале.

Также мэр Харькова сообщил, что информация о возможных пострадавших в результате воздушной атаки уточняется

Позже он уточнил, что пострадала АЗС в Киевском районе Харькова.

Тем временем российский агрессор нанес артудары по Никопольщине (Днепропетровская область), а также попал дроном-камикадзе по Марганецкой общине.

«Погибших и пострадавших нет» , — сообщили в ОВА.

В соседней Запорожской области ранения в результате вражеской атаки по Васильевскому району получил 45-летний мужчина, сообщил председатель ОВА Иван Федоров. Всего за сутки оккупанты нанесли 458 ударов по 12 населенным пунктам области.

Также российские военные били по социальной инфраструктуре Херсонщины, повредив 5 многоэтажек и 12 частных домов. Также враг изуродовал сотовую башню, газопровод и частный автомобиль.

«Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения», — добавил глава ОВА Александр Прокудин.

А в Сумской области удар был нанесен по промышленному объекту, рассказали в военной администрации региона.

Тем временем Силы обороны отчитались о боевых итогах суток. Так, враг потерял убитыми и ранеными 1230 «боевых единиц», 3 танка, 112 БПЛА разных модификаций, 46 артсистем и др.

Отметим, что президент Зеленский накануне предупредил Европу, что Беларусь может стать новым плацдармом для агрессии россии.

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