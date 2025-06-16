В Киеве «Шахед» упал посреди частного сектора на Русановских садах: есть пострадавшие и разрушения (фото)

Российские захватчики, накануне нанесшие массированный ракетно-дроновый удар, основной целью которого стал город Кременчуг, что на Полтавщине, вновь запустили по Украине «Шахеды». Воздушная тревога объявлялась в восточных, северных и центральных районах еще накануне вечером.

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В ВС ВСУ сообщили, что противник атаковал 138-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Основное направление удара — Донетчина.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 125 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 84 — сбиты огневыми средствами поражения, 41 — локационно утрачены/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, места падения сбитых (обломки) — в 8 локациях.

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Около полуночи мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что вражеские БпЛА заходили на столицу с разных направлений и что ПВО работала на левом берегу.

А утром в понедельник руководитель КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что зафиксированы последствия атаки с воздуха в двух районах столицы.

«Россияне лгут во всем. Когда они заявляют о поражении военных целей — они целятся в наши дома и в наших людей. Это сознательная тактика террора. Этой ночью российский ударный дрон упал посреди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе. На месте падения — воронка. Чудом удалось избежать, значительных повреждений и жертв», — отметил он и добавил, что также повреждены торговые павильоны в Дарницком районе. Соответствующие службы обнаружили обломки сбитых дронов-камикадзе на нескольких локациях, в частности, в Днепровском районе.

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В Киеве есть пострадавший — парень 2004 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии.

Есть раненый и в Киевской области. По данным главы ОВА Николая Калашника, резаные раны руки и лица получил 60-летний житель Обуховского района, где поврежден частный дом и хозяйственное сооружение.

Во время "шахедной" атаки в Киевской области поврежден частный дом. Фото со страницы Николая Кашалника

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А в Запорожской области, как сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, из-за вражеской атаки произошло возгорание на одном из промышленных предприятий областного центра. По предварительным данным, в Запорожье обошлось без пострадавших.

В населенном пункте Магдалиновка ранен 46-летний мужчина.

В общей сложности захватчики нанесли 426 ударов по 14 населенным пунктам региона, используя авиацию, БпЛА разной модификации, арлителию и РСЗО.

За сутки россияне нанесли по населенным пунктам Запорожской области более 400 ударов. Фото ОВА

За это время поступило 7 сообщений о повреждениях частных домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.

С вечера 15 июня до утра 16 июня россияне били по Никопольскому району Днепропетровской области.

«Удары по Никопольщине продолжались с вечера до утра. Враг обстреливал из артиллерии и применил FPV-дроны. Атаковал Никополь, Мировскую, Покровскую и Марганецкую громады. Повреждено промышленное предприятие. Погибших и раненых нет», — сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак и добавил, что ночью защитники неба сбили в области ударный БпЛА противника.

А в Херсонской области за прошедшие сутки были ранены семь человек. Руководитель ОВА Александр Прокудин отметил, что враг применял артиллерию и наносил авиаударов по ряду населенных пунктов региона, в том числе и по Херсону.

«Российские военные били по критической инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 8 частных домов. Также аоккупанты попали по территории фермерского хозяйства и повредили частный автомобиль», — отметил он.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки на фронте произошло 175 боевых столкновений. Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных и 54 авиационных удара, применив 11 ракет и сбросив 99 управляемых авиационных бомб. Также россияне совершили 5852 обстрела, из них 67 — из реактивных систем залпового огня, и использовали для поражения 3081 дрон-камикадзе.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков. Суточные потери вс рф составили 1200 человек.

Потери армии рф на 16 июня. Фото Генштаба ВСУ

Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 95 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, девять ракет, 79 единиц автомобильной и единицу специальной техники.

Напомним, что накануне Генштаб ВСУ подтвердил атаку украинских БпЛА на важный объект ВПК россиян — предприятие по производству ударных БпЛА в Елабуге, республика Татарстан.

Фото со страницы Николая Калашника

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