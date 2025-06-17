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В Киеве разрушения и много погибших после ночного массированного удара врага (фото, видео)
Россияне продолжают атаковать Украину. В ночь на 17 июня под ударом были Киев, Одесса, Павлоградский район Днепропетровской области, Черниговский и Прилукский районы Черниговской области. Об этом сообщает Telegram-канал «monitor».
«Атака была сложной, комбинированной, с расчетом на одновременное приближение средств воздушного нападения разных типов. Известно о попадании в жилые дома, гражданские сооружения, зафиксировано много разрушений», — говорится в сообщении.
Врагом были применены: крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами ту-95мс; вероятно крылатые ракеты 3м14 комплекса «Калибр», запущенные из акватории Черного моря; аэробалистическая гиперзвуковая ракета Х-47м2 комплекса «Кинжал»; баллистическая ракета 9м723 ОТРК «Искандер-М"/КN-23; БпЛА типов «Шахед-Герань», «Гербера» и имитационного назначения.
Ракетная атака длилась 43 минуты — с 03:09 по 03:52. Атака БпЛА длилась 11 часов 6 минут — с 18:39 по 05:45.
В Киеве в результате атаки погибли 14 человек. Об этом сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко.
«россияне совершили абсолютно спланированный террор на город. Все об этом свидетельствует — и тактика применения средств врага, и места прилетов: жилые многоэтажки в жилых кварталах — это все почерк сознательной планировки. Мы продемонстрируем то, чем мы отличаемся от дикого врага: единство и взаимоподдержку. Теперь уже развернуты штабы для помощи киевлянам», — сказал он.
Ткаченко также сообщил, что этой ночью в Киеве и в окрестностях враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две баллистики.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что 27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем. В их числе жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.
«Работают спасатели, полицейские, медики. Делают все, чтобы помочь пострадавшим, разобрать завалы, спасти жизнь. Число погибших возросло до 14 человек. На данный момент — 44 раненых в Киеве. Еще 6 травмированы в Одесской, по 1 человеку пострадали в Киевской и Черниговской областях. Спасателям удалось деблокировать людей из подъездов, квартир и из-под завалов», — говорится в сообщении.
Находясь на месте разбора завалов, министр сообщил, что пролет в многоэтажке обрушился из-за прямого попадания баллистики. Удар был столь сильным, что ракета прошла через все 9 этажей.
После воздушной атаки столицу охватил густой дым в результате пожаров. Сервисы контроля качества воздуха фиксируют его значительное ухудшение в разных районах. Киевлянам советуют плотно закрыть окна.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в результате обстрела Киева пострадали 99 человек, из них 59 — госпитализированы.
В результате ночной атаки зафиксировано повреждение элементов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в КГГА.
Так, из-за повреждения контактной сети временно остановлено движение:
- трамвайного маршрута № 15;
- трамвайного маршрута № 22.
Перекрыто движение транспорта по ул. Бориспольский.
Движение автобусных маршрутов № 51, 63, 115 организовано:
- ст. м. «Лыбидская» — ул. Привокзальная;
- ул. Космонавта Поповича — ул. Привокзальная;
- Контрактовая пл. — ул. Привокзальная.
Также из-за ликвидации последствий вражеской атаки на улицах Сырецкой, Вячеслава Чорновила и на просп. Воздушных сил общественный транспорт курсирует с изменениями. Движение транспорта по ул. Сырецкой и ул. Вячеслава Чорновила перекрыто.
Автобусный маршрут № 72 курсирует по улицам Куреневской и Кирилловской, далее по собственному маршруту. Автобусный маршрут № 75 разворачивается на Окружной дороге. Съезд с Кольцевой дороги на проспект Воздушных Сил перекрыт полицией. Движение автобусного маршрута № 78 организовано до Окружной дороги.
Как отметили в КГВА, в Дарницком районе столицы основной Штаб помощи уже развернут на базе Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации по адресу: ул. А. Кошица, 11. Контактный телефон для справок: +380 98 236 7901. Также развернут штаб в Соломенском районе по адресу: школа № 67 (ул. Академика Шалимова, 9а).
Кроме того, в Дарницком районе развернули штаб во Дворце культуры «Дарница» (ул. Геннадия Афанасьева, 18). В Шевченковском районе — библиотека имени М. Костомарова (ул. Данила Щербаковского, 51), +380 98 609 13 26. Лично координирует работу председатель РГА Александр Сазанович.
На местах развернутся дополнительные Штабы помощи, где пострадавшие смогут получить:
-консультации специалистов;
-разъяснение по оформлению помощи;
-психологическую и юридическую поддержку;
-информацию о дальнейших действиях
Пострадавшие жители столицы могут оформить помощь:
- 1. Программа «Забота» — материальная помощь от города (10 000 грн)
Управление социальной и ветеранской политики — Харьковское шоссе, 176-Г
Необходимые документы:
-паспорт и ИНН владельца;
-документ о праве собственности;
-акт обследования (выдает управляющая компания после осмотра квартиры);
-Справка с банковскими реквизитами.
2. Программа «єВосстановление» через приложение «Дія»
Все, чье жилье пострадало, должны подать сообщение через «Дію».
Если жилье не внесено в Государственный реестр прав, обратитесь в ЦПАУ или к нотариусу для внесения данных.
Контактный телефон для справок: +380 98 236 7901
+380 44 564 9033
3. Помощь для тех, чье жилье признано непригодным
Единоразовая выплата: 40 000 грн на аренду временного жилья
Ежемесячное пособие: 20 000 грн — до момента восстановления жилья (макс. 1 год)
Дополнительную информацию о помощи можно получить в Штабе или по телефону: 044 366−70−29.
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Скорпионам — «Отшельник» и поиск ответов, Водолеям — «Колесница» и контроль над эмоциями: Таро-прогноз на 18 июня