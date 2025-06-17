В Киеве разрушения и много погибших после ночного массированного удара врага (фото, видео)

Россияне продолжают атаковать Украину. В ночь на 17 июня под ударом были Киев, Одесса, Павлоградский район Днепропетровской области, Черниговский и Прилукский районы Черниговской области. Об этом сообщает Telegram-канал «monitor».

ВІДЕО ДНЯ

«Атака была сложной, комбинированной, с расчетом на одновременное приближение средств воздушного нападения разных типов. Известно о попадании в жилые дома, гражданские сооружения, зафиксировано много разрушений», — говорится в сообщении.

РЕКЛАМА

Врагом были применены: крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами ту-95мс; вероятно крылатые ракеты 3м14 комплекса «Калибр», запущенные из акватории Черного моря; аэробалистическая гиперзвуковая ракета Х-47м2 комплекса «Кинжал»; баллистическая ракета 9м723 ОТРК «Искандер-М"/КN-23; БпЛА типов «Шахед-Герань», «Гербера» и имитационного назначения.

Ракетная атака длилась 43 минуты — с 03:09 по 03:52. Атака БпЛА длилась 11 часов 6 минут — с 18:39 по 05:45.

РЕКЛАМА

В Киеве в результате атаки погибли 14 человек. Об этом сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

«россияне совершили абсолютно спланированный террор на город. Все об этом свидетельствует — и тактика применения средств врага, и места прилетов: жилые многоэтажки в жилых кварталах — это все почерк сознательной планировки. Мы продемонстрируем то, чем мы отличаемся от дикого врага: единство и взаимоподдержку. Теперь уже развернуты штабы для помощи киевлянам», — сказал он.

Ткаченко также сообщил, что этой ночью в Киеве и в окрестностях враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две баллистики.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что 27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем. В их числе жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

РЕКЛАМА

«Работают спасатели, полицейские, медики. Делают все, чтобы помочь пострадавшим, разобрать завалы, спасти жизнь. Число погибших возросло до 14 человек. На данный момент — 44 раненых в Киеве. Еще 6 травмированы в Одесской, по 1 человеку пострадали в Киевской и Черниговской областях. Спасателям удалось деблокировать людей из подъездов, квартир и из-под завалов», — говорится в сообщении.

Находясь на месте разбора завалов, министр сообщил, что пролет в многоэтажке обрушился из-за прямого попадания баллистики. Удар был столь сильным, что ракета прошла через все 9 этажей.

После воздушной атаки столицу охватил густой дым в результате пожаров. Сервисы контроля качества воздуха фиксируют его значительное ухудшение в разных районах. Киевлянам советуют плотно закрыть окна.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в результате обстрела Киева пострадали 99 человек, из них 59 — госпитализированы.

В результате ночной атаки зафиксировано повреждение элементов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в КГГА.

Так, из-за повреждения контактной сети временно остановлено движение:

- трамвайного маршрута № 15;

- трамвайного маршрута № 22.

Перекрыто движение транспорта по ул. Бориспольский.

Движение автобусных маршрутов № 51, 63, 115 организовано:

- ст. м. «Лыбидская» — ул. Привокзальная;

- ул. Космонавта Поповича — ул. Привокзальная;

- Контрактовая пл. — ул. Привокзальная.

Также из-за ликвидации последствий вражеской атаки на улицах Сырецкой, Вячеслава Чорновила и на просп. Воздушных сил общественный транспорт курсирует с изменениями. Движение транспорта по ул. Сырецкой и ул. Вячеслава Чорновила перекрыто.

Автобусный маршрут № 72 курсирует по улицам Куреневской и Кирилловской, далее по собственному маршруту. Автобусный маршрут № 75 разворачивается на Окружной дороге. Съезд с Кольцевой дороги на проспект Воздушных Сил перекрыт полицией. Движение автобусного маршрута № 78 организовано до Окружной дороги.

Как отметили в КГВА, в Дарницком районе столицы основной Штаб помощи уже развернут на базе Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации по адресу: ул. А. Кошица, 11. Контактный телефон для справок: +380 98 236 7901. Также развернут штаб в Соломенском районе по адресу: школа № 67 (ул. Академика Шалимова, 9а).

Кроме того, в Дарницком районе развернули штаб во Дворце культуры «Дарница» (ул. Геннадия Афанасьева, 18). В Шевченковском районе — библиотека имени М. Костомарова (ул. Данила Щербаковского, 51), +380 98 609 13 26. Лично координирует работу председатель РГА Александр Сазанович.

На местах развернутся дополнительные Штабы помощи, где пострадавшие смогут получить:

-консультации специалистов;

-разъяснение по оформлению помощи;

-психологическую и юридическую поддержку;

-информацию о дальнейших действиях

Пострадавшие жители столицы могут оформить помощь:

- 1. Программа «Забота» — материальная помощь от города (10 000 грн)

Управление социальной и ветеранской политики — Харьковское шоссе, 176-Г

Необходимые документы:

-паспорт и ИНН владельца;

-документ о праве собственности;

-акт обследования (выдает управляющая компания после осмотра квартиры);

-Справка с банковскими реквизитами.

2. Программа «єВосстановление» через приложение «Дія»

Все, чье жилье пострадало, должны подать сообщение через «Дію».

Если жилье не внесено в Государственный реестр прав, обратитесь в ЦПАУ или к нотариусу для внесения данных.

Контактный телефон для справок: +380 98 236 7901

+380 44 564 9033

3. Помощь для тех, чье жилье признано непригодным

Единоразовая выплата: 40 000 грн на аренду временного жилья

Ежемесячное пособие: 20 000 грн — до момента восстановления жилья (макс. 1 год)

Дополнительную информацию о помощи можно получить в Штабе или по телефону: 044 366−70−29.

Как писали «ФАКТЫ», днем ранее в Киеве «Шахед» упал среди частного сектора на Русановских садах.

1167

Читайте нас в Facebook