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Трамп готовит Ирану «последнее предложение»: о чем идет речь
Ожидается, что президент США Дональд Трамп предложит Ирану воспользоваться «последним шансом». Один из чиновников добавил, что это может быть даже лучше, чем предыдущее предложение, которое администрация подала иранцам примерно полторы недели назад. И даже если такое предложение будет сделано, оно будет базироваться на американском принципе нулевого обогащения урана, пишет The Jerusaem Post.
Иран же обратился к Оману и Катару с просьбой быть посредниками в переговорах с администрацией Трампа, чтобы остановить атаки Израиля и возобновить переговоры о своей ядерной программе. Саудовская Аравия также работает за кулисами через отдельный канал, чтобы способствовать прекращению огня. Дональд Трамп ранее подтвердил, что Иран обратился к США, пытаясь остановить израильские удары.
«Похоже, Иран не выиграет эту войну. Им нужно поговорить, пока не поздно», — сказал Трамп.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил в интервью ABC по поводу обращения Ирана о прекращении огня.
«Меня это не удивляет. Они хотят продолжать эти фальшивые переговоры — врать, обманывать и тянуть США за собой. У нас очень достоверные разведывательные данные по этому поводу».
Израильский чиновник сообщил, что в настоящее время Израиль не получил никакого официального обращения.
«Переговоры сейчас ведутся между Тегераном и Вашингтоном — между тем мы продолжаем наносить удары по все большему количеству целей», — сказал израильский чиновник.
Администрация США подтвердила, что авианосец USS Nimitz прибудет на Ближний Восток, а также около 30 самолетов-заправщиков направляются в регион. Источник в США сообщил, что ведется подготовка к возможному участию в ударах, если Трамп даст зеленый свет: «Это пушка, поставленная на сцену в первом акте. Трамп четко сигнализирует, что он не исключает военный вариант».
Бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дэн Шапиро заявил, что «президент Трамп разворачивает военные ресурсы, необходимые для того, чтобы иметь возможность нанести удары по Ирану».
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