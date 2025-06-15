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Мир

Иран готов отказаться от ядерного оружия: о чем заявили в Тегеране

14:56 15 июня 2025
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи готов вернуться к ядерной сделке, фото из открытых источников

После обмена масштабными обстрелами между Израилем и Ираном министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Израиль препятствует дипломатическому прогрессу между Тегераном и Вашингтоном в вопросе ядерного соглашения.

Как сообщает Аljazeera, во время встречи с дипломатами в Тегеране Арагчи подтвердил позицию своей страны по ядерному оружию, отметив, что «Иран твердо убежден не владеть ядерным оружием». Однако он также отметил, что страна не откажется от права на мирную ядерную программу.

Переговоры между Ираном и США, которые продолжились на шестом раунде, были отменены после начала Израилем военной операции. Арагчи объяснил, что предварительный раунд дискуссий не привел к приемлемому соглашению, но Иран был готов предложить гарантии американской стороне. По его словам, Тегеран представил свою точку зрения и готов был сделать контрпредложение, которое могло бы открыть путь к «всеобъемлющему соглашению».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что война между Ираном и Израилем ставит точку в миротворческих усилиях Трампа .

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